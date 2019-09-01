إيمري بعد الدربي: علينا أن نكون أكثر ذكاءً أثناء دفاعنا.. كنا نستحق الانتصار

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

إيركسن - توتنام - أرسنال

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال عقب تعادل فريقه في الدربي أمام توتنام، مشيرا إلى "كنا نستحق الأفضل".

أرسنال تعادل مع توتنام بهدفين لكل فريق في دربي لندني ممتع في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

توتنام تقدم 2-0 ولكن أرسنال لم يستسلم ليعود من بعيد ويحقق التعادل.

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وقال إيمري: "بعد التأخر في النتيجة 2-0، علينا أن نشعر بالفخر من رد فعلنا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "الجماهير كانت حافزا كبيرا لنا ونجحنا في العودة من بعيد، بل وكنا الأقرب لتسجيل الهدف الثالث".

وواصل "كنا نستحق نتيجة أفضل من التعادل. سيطرنا تماما على الشوط الثاني أكثر من الأول ولكننا ارتكبنا أكثر من خطأ".

وأكمل حديثه قائلا: "الهدف الأول كان من خطأ، وإذا أخطأت أمام توتنام فأنهم يمتلكون من يقدر على استغلال ذلك".

وتابع "الهدف الثاني نفس ما حدث في الأول تماما. خطأ واحد كلفنا هز شباكنا مرة أخرى".

وأشار "علينا أن نكون أكثر ذكاءً في طريقة دفاعنا داخل منطقة الجزاء. هناك العديد من الإيجابيات خلال الـ 90 دقيقة إلى جانب بعض الأخطاء أيضا".

وتطرق إيمري للحديث عن خطأ جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال، قائلا: "خلال الـ 90 دقيقة كنت فخورا للغاية بما قدمه تشاكا".

وأردف "ولكن قرار المخالفة كان مخيبا للآمال، ولكن مثل تلك الأخطاء تحدث".

وتسبب تشاكا في حصول توتنام على ركلة جزاء حولها هاري كين بنجاح في الشباك.

واستكمل إيمري "إذا انتصرنا في المباراة، لكان الحديث قليلا عن تلك الأخطاء".

أرسنال رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، بينما حصد توتنام نقطته الخامسة في المركز التاسع.

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