بعد أقل من شهر.. سكرتل يفسخ عقده مع أتالانتا

رحل مارتن سكرتل عن صفوفه فريقه أتالانتا، بعد أقل من شهر على الانضمام إلى صفوفه.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن سكرتل فسخ عقده بالتراضي مع أتالانتا.

التقرير برر الأمر بنزاع انخرط فيه سكرتل مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني.

فيما أشارت بعض مصادر النادي إلى عدم قدرة المدافع السلوفاكي على التأقلم مع النظام البدني مع الفريق.

وشاهد سكرتل انتصار فريقه أتالانتا على سبال في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، من على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في أي دقيقة.

سكرتل (34 عاما) انضم إلى أتالانتا في صفقة انتقال حر لمدة موسم، بعد نهاية عقده مع فنيربهاتشة التركي.

اللاعب صاحب الـ191 سم تواجد سابقا في صفوف زينيت الروسي، وليفربول الإنجليزي، ويمتلك 103 مباراة دولية مع بلاده.

ليفوت سكرتل على نفسه فرصة الظهور في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإيطالي الذي تأهل للمسابقة لأول مرة في تاريخه.

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