هاري كين: من العار إننا لم ننجح في قتل أرسنال

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:31

كتب : FilGoal

هاري كين - أرسنال - توتنام

يشعر هاري كين مهاجم توتنام بالإحباط بعدما فشل فريقه في الحفاظ على تقدمه أمام أرسنال في الدربي.

أرسنال تعادل مع توتنام بهدفين لكل فريق في دربي لندني ممتع في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هاري كين سجل هدف فريقه الثاني، إلا أن أرسنال رفض الاستسلام ليعود من التآخر 2-0 للتعادل 2-2.

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وقال هاري كين: "أشعر بالإحباط. عندما تتقدم 2-0 فأنت تتوقع إنك ستنتصر في النهاية ولكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "هدف أرسنال قبل نهاية الشوط الأول غير كثيرا من أحداث المباراة".

ونجح ألكسندر لاكازيت في تقليص الفارق لـ أرسنال بهدف قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وأكمل هاري كين حديثه قائلا: "في الشوط الثاني، أرسنال كان أفضل ولكننا أهدرنا أكثر من فرصة أيضا".

وواصل "من العار إننا لم ننجح في قتل أرسنال وحسم المباراة".

وأشار "في الدوري الإنجليزي، إذا لم تفتل منافسك فأنه سينجح ويعود في النتيجة".

وعن لقطة سقوطه داخل منطقة جزاء أرسنال في اللحظات الأخيرة، يرى كين "أعتقد إنها 50-50 (نسبة احتسابها ركلة جزاء) لأن المدافع حاول عرقلتي".

وسقط كين في اللحظات الأخيرة من المباراة داخل منطقة جزاء أرسنال مع تدخل من سوكراتيس ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء، وتقنية الفيديو أكدت على عدم أحقية السبيرز لركلة جزاء.

أرسنال رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، بينما حصد توتنام نقطته الخامسة في المركز التاسع.

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