أوباما يهدر أسهل فرص الكأس على مرتين أمام مرمى الاتحاد الخالي

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

عماد السيد يتألق أمام هجمات الزمالك

أهدر يوسف إبراهيم "أوباما" أسهل فرص اللقاء للزمالك أمام المرمى الخالي للاتحاد السكندري.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وبدأت الكرة في الدقيقة الـ19 حين تسلم أشرف بنشرقي الكرة على الجهة اليسرى، وتوغل ثم أرسل بينية ساقطة إلى حمدي النقاز على الجهة اليمنى.

وقابل النقاز الكرة بعرضية من لمسة واحدة، إلى أوباما. وتابعها يوسف بلمسة بالفعل لكن في العارضة العلوية لمرمى عماد السيد.

أخبار متعلقة

تشكيل الزمالك – شيكابالا احتياطي.. وعمر السعيد يقود الهجوم أمام الاتحاد تشكيل الاتحاد – قمر وبناهيني يقودان الهجوم أمام الزمالك خبر في الجول – ثنائي الزمالك يوقع لـ المصري.. ومحاولات للوصول لاتفاق مع الأبيض لقاء النقيضين بين ميتشو وطلعت يوسف ضمن 5 مواجهات فردية بين الزمالك والاتحاد

وارتدت الكرة من العارضة إلى أوباما، لكنها قابلها برأسية فوق المرمى الخالي أيضا، لتضيع أسهل فرص اللقاء.

ومازال التعادل السلبي سيد الموقف بين الزمالك والاتحاد السكندري بعد مرور قرابة النصف ساعة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – إذا كنت تُريد المتعة فلا تفوت دربي لندن أبدا.. أرسنال 2-2 توتنام

مدرب حراس الأهلي - ميشيل ياناكوني.. قاهر فايلر وعاشق المداورة

خبر في الجول - جهاز الأهلي بقيادة فايلر يصل القاهرة خلال ساعات

3 تشكيلات مختلفة لـ الأهلي مع فايلر

كأس مصر الزمالك أوباما

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينيو بعد دربي أرسنال وتوتنام: متعة لنا وأزمة قلبية لهم 3 دقيقة | أوروبا
قمر يهدر أخطر فرصة لـ الاتحاد أمام الزمالك.. وإنقاذ رائع من محمود علاء 16 دقيقة | الدوري المصري
بوكيتينيو: رحيل إيركسن؟ أود الرد بـ مستحيل ولكن من الصعب تأكيد ذلك 31 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – عودة تاريخية لـ أتليتكو سيميوني أمام إيبار في الوقت القاتل 34 دقيقة | أوروبا
الصفقة الرابعة.. رسميا - المصري يضم بهاء مجدي من الزمالك 39 دقيقة | أوروبا
استراحة في إسبانيا - فياريال (1) (1) ريال مدريد.. جووووول بيل 57 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 3 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك