أوباما يهدر أسهل فرص الكأس على مرتين أمام مرمى الاتحاد الخالي

أهدر يوسف إبراهيم "أوباما" أسهل فرص اللقاء للزمالك أمام المرمى الخالي للاتحاد السكندري.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وبدأت الكرة في الدقيقة الـ19 حين تسلم أشرف بنشرقي الكرة على الجهة اليسرى، وتوغل ثم أرسل بينية ساقطة إلى حمدي النقاز على الجهة اليمنى.

وقابل النقاز الكرة بعرضية من لمسة واحدة، إلى أوباما. وتابعها يوسف بلمسة بالفعل لكن في العارضة العلوية لمرمى عماد السيد.

وارتدت الكرة من العارضة إلى أوباما، لكنها قابلها برأسية فوق المرمى الخالي أيضا، لتضيع أسهل فرص اللقاء.

ومازال التعادل السلبي سيد الموقف بين الزمالك والاتحاد السكندري بعد مرور قرابة النصف ساعة.

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