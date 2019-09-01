هندرسون: لم أفهم ما فعله ماني في البداية.. لكن عاد للمزاح والضحك بعد ذلك

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إنه لم يفهم في البداية ما حدث من ساديو ماني جناح فريقه، مشيرا إلى أنه استعاد هدوئه ومرحه بعد دخوله إلى غرفة الملابس عقب مواجهة بيرنلي. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح هندرسون قائلا: "لم أفهم الأمر في البداية، لكن حينما دخل إلى غرفة الملابس كان يضحك ويمزح".

وأضاف "أهم شيء أننا حققنا تلك النتيجة وساديو يعلم ذلك".

وواصل "أدى بشكل جيد جدا مرة أخرى، هو وبوبي فيرمينو قدما أداء رائعا".

وأكمل "مثلما قلت، نريد أن ندفع بعضنا البعض للأمام، نريد أن نتطور طيلة الوقت، أحببت ذلك وأكرر أننا بحاجة إلى ذلك".

وتابع "ساديو بخير وهو فتى رائع".

وأتم "هذا فقط نحن ندفع بعضنا البعض طيلة الوقت، أعتقد أن هذا أمر مهم، نريد أن نقدم أداء أفضل، نريد أن نتطور، لكننا مقربون وأعتقد أننا يمكننا التعامل مع هذا الوضع".

ماني انفجر غاضبا بعد خروجه مستبدلا في مباراة بيرنلي التي فاز بها ليفربول بنتيجة 3-0، وسط الكثير من التكهنات، قبل أن يخرج يورجن كلوب مدرب الفريق ويقول إنه لم يكن غاضبا من التبديل. (طالع التفاصيل)

صحف إنجلترا تناولت ما فعله ماني، وبعضها تكهن أنه كان بسبب فرصة خطيرة ضاعت قبل وقت قصير من استبداله وفيها قرر صلاح التسديد على مرمى بيرنلي وهو مراقب من لاعبين بدلا من تمرير الكرة إلى ماني الذي يقف وحيدا. (طالع التفاصيل)

ماني سجل هدفين وصنع هدفا في 4 جولات من الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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