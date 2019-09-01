تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة في مركز وحيد ضد الاتحاد

ينوي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك تثبيت التشكيل الذي فاز على مصر للمقاصة 1-0 في ربع نهائي كأس مصر، حينما يواجه الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

ولكن يفاضل ميتشو في مركز وحيد، هو قلب الهجوم.

عمر السعيد أم مصطفى محمد، هذا هو السؤال الذي لم يجب عنه الصربي حتى الآن.

ولكن دونا عن ذلك، يظل تشكيل الزمالك ثابتا حيث يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد (عمر السعيد)

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