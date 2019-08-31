تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني

"كلوب هو المسؤول عن هذه الأزمة وما وصلت إليه الأمور بين صلاح وماني".

"ماني صبر كثيرا على صلاح وما فعله كان ردة فعل طبيعية".

"نشعر بالحزن لرؤية مثل هذه الأفعال ويجب على صلاح الاعتذار لماني".

"صلاح كان أنانيا بعض الشيء لكنه فعل الكثير لنادينا".

كانت هذه بعض ردود أفعال رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الحدث الأهم في ليفربول في الوقت الحالي وهو "غضب ماني من صلاح".

ليفربول ضرب بيرنلي بثلاثية دون رد وواصل تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 4 جولات حقق خلالهم الفريق الفوز في جميع المباريات. (طالع التفاصيل)

وعندما كان ليفربول متقدما بثلاثية نظيفة سجل ماني أحد أهدافها، خرج الجناح السنغالي في الدقائق الأخيرة من المباراة مستبدلا وأبدى غضبا عارما.

يورجن كلوب قرر إقحام الثنائي جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي في الدقيقة 85، وقرر إخراج روبيرتو فيرمينو وماني.

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـ محمد صلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

قبل أن يؤكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق أن غضب ماني لم يكن بسبب استبداله.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض ردود أفعال الجماهير وتعليقاتهم على ما بدر من ماني.

وكتب أحد الجماهير على موقع تويتر "حاول أن تقول الحقيقة، بالفعل أخطأ صلاح لكن لماذا لم يكن غاضبا في أوقات سابقة عندما كان هو في ذلك الموقف".

Yes, try to say the truth, mane did it wrong, why salah was not angry when many did this ? pic.twitter.com/y3hIBi3H3S — eng mohamed fathy (@EngMuho) August 31, 2019

وألقى آخر باللوم على يورجن كلوب مدرب ليفربول قائلا: "أعتقد أن المسؤول الوحيد عن هذا الموقف بوضوح هو كلوب ويجب أن يكون هناك توضيحا للأمور، صلاح يفعل أي شيء ولا أحد يتحدث عن رد فعل ماني المنطقي، الفريق الجماعي هو الأهم".

Je pense que Le seul responsable de cette situation c'est Klopp évidemment A un moment donné il faut qu'il mette les choses au clair Salah fait du n'importe quoi et personne n'en parle la réaction de Mané est tout à fait logique Une équipe c'est le collectif d'abord pic.twitter.com/5GUnMSe7Xo — Abdou (@abdou_chelsea) August 31, 2019

شخص آخر يرى أن صلاح لم يخطئ وقال "عليك أن تفهم لماذا لا يمرر صلاح إلى ماني لأن الأخير في بعض الأحيان لا يعطي الكرة إلى صلاح وهذا التنافس بينهما لم يظهر اليوم فقط، كذلك يدرك ماني أنه غير قادر على تسجيل الأهداف مثل صلاح".

mais faut comprendre un truc si salah arrete de lui donner des ballons a mané Mané aussi fait le rancunier sur le terrain par moment et ne donne pas aussi a salah cette petite rivalité elle date pas d'aujourd'hui Mané ft comprendre aussi qu'il peut marquer des buts comme salah pic.twitter.com/3U5rYybGMI — Lari (@capitaine546) August 31, 2019

أحد الجماهير يرى ضرورة اعتذار صلاح "يجب على صلاح أن يعتذر لماني، نشعر بالحزن لرؤيته غاضبا ومنح فرصة للبعض للحديث عن فريقنا وإثارة الشائعات وما إلى ذلك، ولكني أثق أن يورجن كلوب سيحل هذه الأزمة".

Salah should apologise to Mane and make up with him , it make us very sad to see this Anger . Other Opponent love to see this and give them room to talk and make rumours etc. I trust Jürgen will sort this out sehr schnell bitte — ali shaef (@schayef) August 31, 2019

وهاجم آخر صلاح بقوة قائلا: "ماني تحمل كثيرا من صلاح ولا يمكن إلقاء اللوم عليه".

Mane swallowed so much crap from Salah. Can't blame him for getting pissed tbh — Onwuka Gregory (@realchuksonwuka) August 31, 2019

وعلق آخر "ماني أناني وصلاح كذلك، فقط أحدهم يسجل الهدف أولا والثاني يحاول إفساد هذا الأمر عليه وهذا يجعل صلاح بشكل أكبر غاضبا، ولكننا نسير وهذه هي كرة القدم".

Mane is selfish... Salah is selfish as well l. Just than the first will score and the second will spoil it.. That make Salah own annoying.. But we move.. This is football.. — Nana Yaw Ansah (@OwusuTitus) August 31, 2019

أحد الجماهير من السنغال كتب "أعتقد أن رد فعل ماني طبيعيا ويظهر مدى الإحباط الذي يعاني منه لفترة طويلة وهذا يمكننا فهمه، اضف على ذلك عدم تواجده في قائمة أفضل 3 لاعبين في قائمة الاتحاد الأوروبي ومنافسات الكرة الذهبية وكل هذه الأحداث تدل على غضبه".

Je pense que cette action montre toute la frustration que Sadio a contenue depuis longtemps. Et ça peut se comprendre. En plus de ça, le fait de ne pas être dans le top 3 de l uefa, et peut-être le ballon d'Or, tous ces évènements doivent le marquer. — Deco🇸🇳 (@MohamedDeco16) August 31, 2019

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