تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني

السبت، 31 أغسطس 2019 - 21:59

كتب : FilGoal

كلوب - ماني

"كلوب هو المسؤول عن هذه الأزمة وما وصلت إليه الأمور بين صلاح وماني".

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

"ماني صبر كثيرا على صلاح وما فعله كان ردة فعل طبيعية".

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"نشعر بالحزن لرؤية مثل هذه الأفعال ويجب على صلاح الاعتذار لماني".

"صلاح كان أنانيا بعض الشيء لكنه فعل الكثير لنادينا".

كانت هذه بعض ردود أفعال رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الحدث الأهم في ليفربول في الوقت الحالي وهو "غضب ماني من صلاح".

ليفربول ضرب بيرنلي بثلاثية دون رد وواصل تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 4 جولات حقق خلالهم الفريق الفوز في جميع المباريات. (طالع التفاصيل)

وعندما كان ليفربول متقدما بثلاثية نظيفة سجل ماني أحد أهدافها، خرج الجناح السنغالي في الدقائق الأخيرة من المباراة مستبدلا وأبدى غضبا عارما.

يورجن كلوب قرر إقحام الثنائي جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي في الدقيقة 85، وقرر إخراج روبيرتو فيرمينو وماني.

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـ محمد صلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

قبل أن يؤكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق أن غضب ماني لم يكن بسبب استبداله.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض ردود أفعال الجماهير وتعليقاتهم على ما بدر من ماني.

وكتب أحد الجماهير على موقع تويتر "حاول أن تقول الحقيقة، بالفعل أخطأ صلاح لكن لماذا لم يكن غاضبا في أوقات سابقة عندما كان هو في ذلك الموقف".

وألقى آخر باللوم على يورجن كلوب مدرب ليفربول قائلا: "أعتقد أن المسؤول الوحيد عن هذا الموقف بوضوح هو كلوب ويجب أن يكون هناك توضيحا للأمور، صلاح يفعل أي شيء ولا أحد يتحدث عن رد فعل ماني المنطقي، الفريق الجماعي هو الأهم".

شخص آخر يرى أن صلاح لم يخطئ وقال "عليك أن تفهم لماذا لا يمرر صلاح إلى ماني لأن الأخير في بعض الأحيان لا يعطي الكرة إلى صلاح وهذا التنافس بينهما لم يظهر اليوم فقط، كذلك يدرك ماني أنه غير قادر على تسجيل الأهداف مثل صلاح".

أحد الجماهير يرى ضرورة اعتذار صلاح "يجب على صلاح أن يعتذر لماني، نشعر بالحزن لرؤيته غاضبا ومنح فرصة للبعض للحديث عن فريقنا وإثارة الشائعات وما إلى ذلك، ولكني أثق أن يورجن كلوب سيحل هذه الأزمة".

وهاجم آخر صلاح بقوة قائلا: "ماني تحمل كثيرا من صلاح ولا يمكن إلقاء اللوم عليه".

وعلق آخر "ماني أناني وصلاح كذلك، فقط أحدهم يسجل الهدف أولا والثاني يحاول إفساد هذا الأمر عليه وهذا يجعل صلاح بشكل أكبر غاضبا، ولكننا نسير وهذه هي كرة القدم".

أحد الجماهير من السنغال كتب "أعتقد أن رد فعل ماني طبيعيا ويظهر مدى الإحباط الذي يعاني منه لفترة طويلة وهذا يمكننا فهمه، اضف على ذلك عدم تواجده في قائمة أفضل 3 لاعبين في قائمة الاتحاد الأوروبي ومنافسات الكرة الذهبية وكل هذه الأحداث تدل على غضبه".

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