بالفيديو - انتصار تاريخي.. يونيون برلين يصعق دورتموند لأول مرة في الدوري الألماني

السبت، 31 أغسطس 2019 - 21:30

كتب : FilGoal

يونيون برلين - بوروسيا دورتموند - الصورة من الموقع الرسمي للدوري الألماني

في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الألماني "بوندسليجا" لم ينجح يونيون برلين في تحقيق الانتصار على بوروسيا دوتموند أبدا، لكن الأرقام خُلقت لتتحطم.

يونيون برلين يحقق فوزا تاريخيا على أرضه وبين جماهيره أمام دورتموند بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

الهدف الأول جاء مع الدقيقة 22 عن طريق تسديدة أرضية قوية من ماريوس بولتر على يسار الحارس إثر ركلة ركنية نفذت بشكل خادع.

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لكن أسود الفيستفاليا نجحوا في إدراك التعادل بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق باكو ألكاسير الذي استغل عرضية أرضية من الجبهة اليمنى صنعها جادون سانشو.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة قبل أن يحقق يونيون برلين المفاجأة ويسجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني.

ومع الدقيقة 50 استغل بولتر صاحب الهدف الأول كرة مرتدة له من تصدي حارس دورتموند لهجمة مرتدة لزميله ليسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

وبينما يسعى دورتموند لمحاولة إدراك التعادل فاجئ سيباستيان أندرسون الجميع وأطلق رصاصة الرحمة على الضيوف.

كرة يسارية أرضية سريعة من جانب أصحاب الأرض استقبلها أندرسون مباشرة بباطن القدم في الشباك.

دورتموند توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس، بينما رفع يونيون برلين رصيده إلى 4 نقاط قافزا للمركز العاشر.

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