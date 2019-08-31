بيكيه: ليست ركلة جزاء.. هل يقدر الحكام على القفز دون تحريك ذراعهم؟

السبت، 31 أغسطس 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

تحدى جيرارد بيكيه حكام الدوري الإسباني، بعد أن كلّف فريقه برشلونة نقطتين بركلة جزاء ارتكبها خلال مواجهة أوساسونا.

برشلونة تعادل 2-2 أمام مضيفه أوساسونا بملعب إل سادار، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وصرّح بيكيه بعد المباراة تعليقا على ركلة الجزاء التي سجل منها أوساسونا هدف التعادل: "لمست الكرة بيدي، ولكن خلال الاجتماعات قبل بداية الموسم، يتحدثون معنا دائما عن أهمية المسافة بين الكرة والذراع، وفي هذه الحالة، لم أمتلك الوقت الكافي لإبعاد ذراعي".

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وأضاف: "كنت أقفز بشكل طبيعي، أود من الحكام أن يقوموا بنفس الأمر دون إبراز ذراعهم. بالنسبة لي، أرى أنها ليست ركلة جزاء".

وعن البداية البطيئة وحصد 5 نقاط في أول 3 جولات: "لا نشعر بالقلق، صحيح أنها ليست البداية المأمولة، ولكننا نعرف أن الطريق طويل للغاية. الأمر الأهم أن نصل إلى مارس وأبريل بفرص في الفوز بالدوري الإسباني".

وأكمل: "أردنا الفوز بالـ9 نقاط، لكننا واجهنا صعوبات أكثر من المتوقع".

وواصل: "مع الغيابات العديدة، اعتمدنا على الشبان. نحتاج إلى التطور، على الفريق أن يستعيد ثقته".

وعن التفاوض الجاري مع نيمار: "فريقنا متكون من اللاعبين المتواجدين هنا، ويجب أن نركز عليهم. نيمار سيحضر أم لا، فلننتظر ونرى، يوجد العديد من الأطراف في هذه العملية".

برشلونة كان متقدما 2-1 حتى الدقيقة 80، عندما لمس بيكيه الكرة بذراعه داخل منطقة الجزاء، ليسجل روبيرتو توريس التعادل المتأخر لـ أوساسونا.

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