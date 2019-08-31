بيكيه: ليست ركلة جزاء.. هل يقدر الحكام على القفز دون تحريك ذراعهم؟

تحدى جيرارد بيكيه حكام الدوري الإسباني، بعد أن كلّف فريقه برشلونة نقطتين بركلة جزاء ارتكبها خلال مواجهة أوساسونا.

برشلونة تعادل 2-2 أمام مضيفه أوساسونا بملعب إل سادار، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وصرّح بيكيه بعد المباراة تعليقا على ركلة الجزاء التي سجل منها أوساسونا هدف التعادل: "لمست الكرة بيدي، ولكن خلال الاجتماعات قبل بداية الموسم، يتحدثون معنا دائما عن أهمية المسافة بين الكرة والذراع، وفي هذه الحالة، لم أمتلك الوقت الكافي لإبعاد ذراعي".

وأضاف: "كنت أقفز بشكل طبيعي، أود من الحكام أن يقوموا بنفس الأمر دون إبراز ذراعهم. بالنسبة لي، أرى أنها ليست ركلة جزاء".

وعن البداية البطيئة وحصد 5 نقاط في أول 3 جولات: "لا نشعر بالقلق، صحيح أنها ليست البداية المأمولة، ولكننا نعرف أن الطريق طويل للغاية. الأمر الأهم أن نصل إلى مارس وأبريل بفرص في الفوز بالدوري الإسباني".

وأكمل: "أردنا الفوز بالـ9 نقاط، لكننا واجهنا صعوبات أكثر من المتوقع".

وواصل: "مع الغيابات العديدة، اعتمدنا على الشبان. نحتاج إلى التطور، على الفريق أن يستعيد ثقته".

وعن التفاوض الجاري مع نيمار: "فريقنا متكون من اللاعبين المتواجدين هنا، ويجب أن نركز عليهم. نيمار سيحضر أم لا، فلننتظر ونرى، يوجد العديد من الأطراف في هذه العملية".

برشلونة كان متقدما 2-1 حتى الدقيقة 80، عندما لمس بيكيه الكرة بذراعه داخل منطقة الجزاء، ليسجل روبيرتو توريس التعادل المتأخر لـ أوساسونا.

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