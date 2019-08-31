بالفيديو – فاجعة في فورملا 2.. وفاة المتسابق أنطوان هوبير بعد حادث مروع

لقي أنطوان هوبير المتسابق الفرنسي صاحب الـ22 حتفه، بعد إصابته بجروح خطيرة إثر حادث مروع خلال سباق "سبا" في بلجيكا.

ونقلت سيارات الإسعاف، خوان مانويل كوريا المتسابق الإكوادوري إلى المستشفى، والذي كان طرفا أيضا في الحادث.

ووقع الحادث اليوم السبت في مدينة "سبا" في بلجيكا، أثناء الجولة الأولى من سباق فورملا 2.

الحادث وقع بين سيارات أنطوان هوبير، مع خوان كوريا الإكوادوري، ومارينو ساتو المتسابق الياباني. المتسابق الفرنسي لقي حتفه مباشرة جراء الحادث، فيما نُقل كوريا إلى المستشفى، وخرج ساتو الياباني سالما من الحادث.

وكان الحادث في الجزء الأسرع من السباق في الحلبة البلجيكية، حيث يرتفع المسار بحدة بعد منحدر كبير.

المتسابق الفرنسي فاز بسياقين هذا العام. الأول في موناكو شهر مايو، والثاني في ليون شهر يونيو، وكان يحتل حاليا المرتبة الثامنة في الترتيب العام بعد 16 سباقا حتى الآن.

أنطوان هوبير ولد في 22 سبتمبر لعام 1996، وحصد بطولة فورملا 4 لعام 2013، وقد كان حاليا عضوا في فريق BWT Arden البريطاني.

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