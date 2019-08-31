مدرب أستون فيلا عن طرد تريزيجيه: حصل على إنذار سخيف

أعرب دين سميث مدرب أستون فيلا عن غضبه من قرار إلغاء هدف لفريقه في الثواني الأخيرة أمام كريستال بالاس، كما تحدث عن طرد محترفنا المصري محمود تريزيجيه.

أستون فيلا سقط في فخ الخسارة أمام النسور اللندنية بهدف نظيف ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتريزيجيه حصل على بطاقة حمراء بعد إنذارين.

وعن ذلك قال سميث في تصريحات صحفية عقب اللقاء "تلقى تريزيجيه إنذارا سخيفا، كان هذا قرارا صائبا اليوم، لكن لم يكن هناك الكثير منهم. هذا تركني أشعر بالحيرة على الخط الجانبي للملعب".

وأضاف "أول 3 أخطاء كانت ضدنا خلال 20 دقيقة، وأنهيناه بالرابع حيث كان تريزيجيه متأخرا عدة ثوان، كان خطأه الأول لكن الحكم قرر إشهار البطاقة بسعادة، لا استطيع أن اتفهم بعض القرارات اليوم".

وعن هدف التعادل الذي سجله الفريق في الثواني الأخيرة قبل إلغائه من تقنية الفيديو "كان هدفا جيدا، لا أفهم لماذا لم يحتسب، لا يمكنني أن أرى أي شيء فيه، جريليش تلقى دفعة من ويلفريد زاها".

وأتم "بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا عليها لكني أظن أننا كنا سلبيين قليلا في ضغطنا".

"تريزيجيه" شارك أساسيا قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 54 وكانت شباك فريقه لم تهتز.

بالاس ضغط بقوة عقب طرد تريزيجيه لينجح في هز الشباك في الدقيقة 74 عن طريق جوردان أيو.

وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 43 بعد تدخله على جويل وارد ظهير كريستال بالاس، وسط اعتراضات من محترفنا المصري قبل أن يعتذر للاعب.

وفي الدقيقة 54 تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على ويلفريد زاها.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط فقط من 4 مباريات، بينما حصد كريستال بالاس نقطته السابعة ليقفز للمركز الثالث بشكل مؤقت.

اقرأ أيضا:

داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب

مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين

بالفيديو – طرد تريزيجيه

تاريخ مواجهات فايلر ضد الكبار ومساعده.. ماذا فعل أمام مدرب الزمالك الأسبق

بالفيديو - أوساسونا يخرّب احتفالية فاتي.. برشلونة يتعثر بالتعادل رغم انتفاضة مراهقه