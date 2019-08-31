رسميا – الإسماعيلي يتعاقد مع ييسيتش لتدريب الفريق

بعد الشكر لمحمود جابر على الفترة التي قضاها مؤقتا على رأس الجهاز الفني، أصبح للإسماعيلي مديرا فنيا جديدا استعدادا للموسم الجديد.

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده مع ميودراج ييسيتش المدرب الصربي، لإدارة الفريق فنيا خلال الموسم المقبل.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي عن استمرار محمود جابر ضمن الجهاز الفني الجديد، ولكن في منصب المدرب العام، مع استمرار صبري المنياوي مديرا للكرة.

وسيكون هناك عضوا أجنبيا آخر، هو سرديجان تيكيجاسكى كمدرب مساعد لييسيتش في الجهاز الفني.

الموقع الرسمي أعلن أيضا عن التشكيل الجديد للجهاز المعاون للإسماعيلي، والذي جاء كالتالي:

صبرى المنياوي.. مدير الكرة

ميودراج ييسيتش.. المدير الفني

محمود جابر.. المدرب العام

سرديجان تيكيجاسكى.. مساعد مدرب

أدهم السلحدار.. مساعد مدرب

سعفان الصغير.. مدرب حراس مرمى

أكرم علياوي.. مخطط أحمال

طارق أبو الليل.. مدير إداري

أحمد صالح.. مدير إداري

أحمد سالمان.. إداري

أشرف عبد الكريم.. إداري

محمد سالمان.. إداري

الدكتور أكرم عبد العزيز.. رئيس الجهاز الطبي

ناصر هريدى.. علاج طبيعي

أيمن عوض الله.. علاج طبيعي

إسلام محسن.. علاج طبيعي

السيرة الذاتية

ميودراج ييسيتش يبلغ من العمر 60 عاما، وسبق له العمل كثيرا في الوطن العربي.

وبدأ ييسيتش التدريب عام 1997 رفقة فريق رادنيتشكي نيش الصربي. وكانت أولى محطاته في الوطن العربي رفقة فريق الصفاقسي التونسي عام 2000.

المدرب الصربي قاد أيضا فريق أهلي طرابلس موسم 2009/2010، بالإضافة لتجربتين في الدوري السعودي مع نجران موسم 2012/2013 والاتفاق موسم 2016/2017، وقد كانت آخر محطاته التدريبية.

وخلال مسيرته، فاز ييسيتش بألقاب دوري أبطال العرب مع الصفاقسي عام 2000، والدوري والكأس البلغاريين موسم 2004/2005 وعام 2006 مع سيسكا صوفيا، وكأس بلغاريا أيضا عام 2008 مع فريق ليتيكس لوفيتش، بجانب كأس السوبر البلغاري مع نفس الفريق في نفس العام.

المدرب الصربي فاز أيضا بالدوري الليبي موسم 2009/2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي مرتين عامي 2009 و2010 مع فريق أهلي طرابلس.

وأخيرا، فاز ييسيتش بلقب الدوري الميناماراي مع فريق يانجون يونايتد عام 2015.

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