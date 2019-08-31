أذربيجاني يُدير لقاء الزمالك والاتحاد في كأس مصر

السبت، 31 أغسطس 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

آليار أغاجيف - حكم

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة لقاء الزمالك والاتحاد السكندري للحكم الأذربيجاني آليار أغاجيف.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب الإسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر.

آليار سيتولى مهمة إدارة المباراة ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير علي.

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الأذربيجاني صاحب الـ 31 عاما حصل على شارة التحكيم الدولي عام 2013.

ولم يسبق لـ آليار إدارة أي مباراة من قبل لـ الزمالك أو الاتحاد السكندري، بل أنه لم يدر أي لقاء لأي فريق إفريقي.

وأدار الأذربيجاني مباراتين هذا الموسم. مباراة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بين بازل السويسري ولاسك لينز النمساوي وأخرج البطاقة الصفراء مرتين.

كما أدار مواجهة واحدة في الدوري هذا الموسم وأخرج البطاقة الصفراء 7 مرات.

بشكل عام، ظهر آليار في 225 مباراة وأخرج 901 بطاقة صفراء و13 بطاقة حمراء.

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