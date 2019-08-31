بالفيديو – رقم قياسي.. فاتي أصغر مسجل في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني

حطّم أنسو فاتي رقما قياسيا في برشلونة، وصار أصغر مسجل للفريق الكتالوني في تاريخ الدوري الإسباني.

برشلونة يواجه أوساسونا في ملعب إل سادار بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني، واحتاج إلى مراهق من مواليد 2002 لإنقاذه وإعادته إلى المباراة.

فاتي دخل بديلا بين الشوطين مكان نيلسون سيميدو بينما تأخر برشلونة 0-1، واحتاج إلى 6 دقائق فقط على أرض الملعب حتى يدخل تاريخ البلاوجرانا.

فاتي تلقى عرضية من كارليس بيريز، وأودعها شباك أوساسونا بضربة رأسية في الدقيقة 51، مدركا التعادل لـ برشلونة.

ليصير فاتي أصغر مسجل في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني، بعمر 16 عاما و304 يوما.

فاتي تفوّق على بويان كركيتش حامل الرقم السابق الذي سجّل بعمر 17 عاما و53 يوما، وليونيل ميسي الذي سجل بعمر 17 عاما و331 يوما.

اللاعب المنحدر من غينيا بيساو، بات أيضا ثالث أصغر مُسجل في تاريخ الدوري الإسباني، خلف أولينجا (16 عاما و98 يوما)، وإيكر مونياين (16 عاما و289 يوما)

لكن فاتي لم يحطّم الرقم القياسي العمومي لأصغر مُسجل في تاريخ برشلونة والمسجل باسم الفيليبيني باولينو ألكانتارا عام 1921، وقتما بلغ من العمر 15 عاما و4 أشهر و18 يوما.

فاتي يخوض مباراته الثانية رفقة برشلونة فقط، إذ دخل بديلا في مباراة الجولة الثانية أمام ريال بيتيس ولعب في آخر الدقائق.

برشلونة يعاني من قائمة إصابات طويلة في خط هجومه، تضم القائد ليونيل ميسي، والمهاجم لويس سواريز، والجناح عثمان ديمبلي، ليضطر المدرب إرنستو فالفيردي إلى توجيه الدعوة لـ فاتي.

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