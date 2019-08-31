بالفيديو – من 2-0 لـ 2-2.. تشيلسي يقتل نفسه أمام شيفيلد

السبت، 31 أغسطس 2019 - 18:22

كتب : FilGoal

شيفيلد - تشيلسي

قلب فريق شيفيلد يونايتد تأخره أمام تشيلسي من 2-0 لـ 2-2 ليحقق نقطة ثمينة من ستامفورد بريدج.

تشيلسي استضاف شيفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وفشل في تحقيق انتصاره الثاني في الدوري.

تامي إبراهام افتتح التسجيل أولا لـ تشيلسي في الدقيقة 19 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وقبل نهاية الشوط الأول، عاد إبراهام ليسجل من جديد لـ تشيلسي بعد استغلال لخطأ قاتل في دفاع شيفيلد ليسدد بقوة من جديد في الشباك.

لكن الأمور اختلفت تماما في الشوط الثاني، ليستسلم تشيلسي أمام انتفاضه شيفيلد ويخسر نقطتين.

مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة سجل كالوم روبينسون هدف تقليص الفارق بعد تسديدة متقنة من عرضية أرضية من داخل منطقة جزاء البلوز.

شارك ويليان وخرج باركلي من أجل الحفاظ على التقدم الهجومي لـ تشيلسي، ولكن هجوم الأخير لم ينتج الهدف الثالث.

وفي الوقت الذي انتظر الجميع صافرة النهاية وإعلان فوز تشيلسي، فشل كيرت زوما في التعامل مع عرضية شيفيلد وتدخل البديل لي موسيت ليهز شباك فريقه بالخطأ.

هدف تعادل قاتل لـ شيفيلد عن طريق الخطأ من زوما.

واهتزت شباك تشيلسي 9 مرات خلال 4 مباريات كثاني أسوأ خط دفاع بعد نورويتش سيتي الذي اهتزت شباكه 10 مرات.

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