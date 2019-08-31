بالفيديو – اكتساح أزرق.. سيتي يغرق برايتون برباعية في ليلة أجويرو

في ليلة أجويرو. انتفض مانشستر سيتي وأغرق برايتون برباعية، ليتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا.

فاز مانشستر سيتي على برايتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا.

لا وقت لجس النبض

لم يكن هناك وقتا لجس النبض، فسجل كيفين دي بروين الهدف الأول في الدقيقة الثانية. تمريرة رائعة من ديفيد سيلفا من يسار منطقة جزاء برايتون، قابلها كيفين دي بروين بتصويبة من منتصف منطقة الجزاء سكنت الشباك.

رياض محرز مرر كرة جميلة في الدقيقة الـ14 إلى سرخيو أجويرو. والأرجنتيني صوب كرة من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

واستمر الضغط في الدقيقة الـ20. تمريرة من رحيم ستيرلينج إلى ديفيد سيلفا المنطلق يسار منطقة الجزاء والذي أرسل كرة عرضية أبعدها دفاع برايتون لركنية من جهة اليسار.

وبعد بعض الهدوء، عاد الضغط في الدقيقة الـ31 بتمريرة رائعة من دي بروين إلى رحيم ستيرلينج جهة اليسار والذي مر مرور رائع ثم أرسل كرة عرضية حاول ديفيد سيلفا وضعها في الشباك ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

تبديل اضطراري

وبعد أوقات سعيدة عاشتها جماهير مانشستر سيتي خلال اللقاء، حان وقت بعض الحزن، وذلك حين تعرض إيمريك لابورت لإصابة تبدو قوية بعدما سقط على الأرض إثر تدخل جوي، ويخرج محمولا على سيارة الإسعاف وسط تحية الجماهير في الدقيقة الـ35.

استئنف اللقاء بعد دخول فيرناندينيو بدلا من أجويرو.

ولم يترك مانشستر سيتي شيئا للظروف، فحسم الأمور سريعا قبل نهاية الشوط بهدف ثان في الدقيقة الـ43. أجويرو يسجل الهدف الـ401 في مسيرته، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

الشوط الثاني

أجهز مانشستر سيتي على اللقاء تماما بهدف ثالث في الدقيقة الـ55. أجويرو من جديد اختار التسديد من خارج منطقة الجزاء، وصوب كرة رائعة في المقص الأيسر.

واستمر الضغط. تمريرة من رياض محرز في الدقيقة الـ66 إلى دي بروين، لكن البلجيكي سدد على الطائر من منتصف منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تدخل جراهام بوتر مدرب برايتون لتعديل الوضع. وأجرى تبديلان في الدقيقة الـ67 بدخول جلين موراي وأرون كونولي بدلا من بيرناردو ونيل موباي.

ورد مانشستر سيتي بتبديل ثان في الدقيقة الـ70 بدخول إلكاي جوندوجان بدلا من كيفين دي بروين.

من أول لمسة

بيب جوارديولا أشرك بيرناردو سيلفا في الدقيقة الـ78 بدلا من ديفيد سيلفا، لكن البرتغالي لم يحتج إلا لمسة واحدة ليضيف الهدف الرابع لفريقه. تمريرة رائعة من أجويرو أيضا، ليسدد بيرناردو بيسراه في المرمى.

الأهداف الأربعة كانوا كافين جدا لكتيبة بيب جوارديولا، لتمر باقي الدقائق بهدوء، وينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا لحين خوض ليفربول لقاء بيرنلي بعد قليل، فيما تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط في المركز الـ16.

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