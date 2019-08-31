سولشاير: مشكلتنا تراجع في النتائج وليس الأداء

السبت، 31 أغسطس 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

ألقى النرويجي أولي جونار سولشاير باللوم على ضعف لاعبي مانشستر يونايتد في تسجيل الأهداف بعد التعادل مع ساوثامبتون في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر تقدموا أولا لكن أصحاب الأرض سجلوا التعادل وحافظوا عليه رغم النقص العددي في الشوط الثاني.

سولشاير تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة قائلا: "بدأنا جيدا وقدمنا المباراة التي نريدها وكان علينا تسجيل هدف ثان وثالث لإنهاء الأمور، لم نكن حاسمين بشكل كافي، حظينا بفرص عديدة وفقدنها في النهاية".

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كما أشاد بدانييل جيمس الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف "نحن نعرف قدرات دانييل جيمس، لقد حصل لنفسه على المساحة من أجل الآخرين، أنا سعيد له لأنه يقدم هذا الأداء لنا".

وعن السبب في عدم تحقيق أي انتصار "المباريات الثلاثة التي لم نفز بها، لقد لعبنا أفضل من مباراة تشيلسي، سيطرنا وخلقنا الفرص لكن لم نكن حاسمين بشكل كافي في الخط الأمامي لتسجيل الفوز، أهدرنا ركلات جزاء وفرص، المشكلة تراجع في النتائج وليس الأداء".

وواصل "نحن بحاجة إلى بعض الأهداف الفاسدة. يجب أن نفوز اليوم، كانت لدينا مباراة حيث أردنا ذلك، كنا مهملين في الإنهاء والتمريرة الأخيرة".

وأتم "لقد صنعنا ضغطا قويا، وخلقنا مساحات جيدة ولكن لم تكن الدقة موجودة. كان يجب أن نفوز".

الشياطين الحمر لم يحققوا الفوز في أي مباراة منذ الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة في بداية الدوري الإنجليزي.

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