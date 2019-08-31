بالفيديو - للمباراة الثالثة.. مانشستر يونايتد دون فوز ويكتفي بالتعادل مع ساوثامبتون

السبت، 31 أغسطس 2019 - 15:44

كتب : FilGoal

دانييل جيمس - مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

فشل مانشستر يونايتد في الحفاظ على تقدمه واكتفى بالتعادل بهدف لكل فريق أمام ساوثامبتون في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة أقيمت على ملعب سانت ماري، وشهدت ضغط مكثف من أصحاب الأرض على دفاع مانشستر يونايتد.

ضغط كان كافيا لأن يتقدم القديسين مبكرا بعد خطأ من فيكتور ليندلوف الذي حاول إعادة الكرة لحارسه، لكن دافيد دي خيا أمسك بالكرة قبل المهاجم.

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وعلى عكس سير المباراة نجح دانييل جيمس من تسجيل ثالث أهدافه مع مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

ازدادت ثقة الشياطين الحمر وحاول وان بيساكا ودانييل جيمس تعزيز النتيجة لكن بهجمات لم تكن بالخطرة على مرمى أنجوس جان.

وفي الشوط الثاني نجح المدافع السويدي يانيك فيستيرجارد من تعديل النتيجة برأسية دون رقابة من دفاع الضيوف في الدقيقة 58.

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وحصل كيفين دانسو على بطاقة حمراء بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 73 ليُكمل القديسين اللقاء بـ 10 لاعبين.

محاولات مانشستر يونايتد صارت مكثفة بعد نزول الشاب ماسون جيرنوود لكن دون تهديد حقيقي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ليترفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع بعدما فشل خلال 3 مباريات في تحقيق اي انتصار منذ الفوز على تشيلي برباعية دون رد، والمتوقع أن يتراجع بعد إقامة باقي المباريات .

فيما بقي ساوثامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

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