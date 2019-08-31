التشكيل – محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. ماونت وأبراهام في هجوم تشيلسي

عاد الجزائري رياض محرز للمشاركة الأساسية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام برايتون في الجولة الرابعة.

الجزائري شارك في الجولة الافتتاحية أمام وست هام وصنع 3 أهداف، ثم حل بديلا في المباراتين الأخيرتين أمام توتنام وبورنموث.

الإسباني بيب جوارديولا يعتمد على الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في ظل إصابة البرازيلي جابريل جيسوس الذي خرج من قائمة الفريق لإصابة.

وجاء تشكيل بطل الدوري الإنجليزي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل واكر – نيكولاس أوتاميندي – إيمريك لابورت – زينشينكو.

الوسط: رودريجيو – كيفين دي بروين – ديفيد سيلفا.

الهجوم: رحيم سترلينج – سيرخيو أجويرو - رياض محرز.

وفي لندن يتواصل غياب الفرنسي نجولو كانتي عن قائمة تشيلسي بسبب الإصابة، بينما يعتمد الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني على لاعبي الفريق الشباب.

ماسون ماونت وتامي أبراهام أصحاب الفوز على نورويتش سيتي يقودون البلوز في الجولة الحالية أمام شيفيلد يونايتد.

كما يعوض الشاب توموري غياب الدنماركي أندريس كريسيتنسين.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا أريازبالاجا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كورت زوما – توموري – إيمرسون بالميراي

الوسط: جورجينيو – روس باركلي – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام – ماسون ماونت

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