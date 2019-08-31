التشكيل – محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. ماونت وأبراهام في هجوم تشيلسي

السبت، 31 أغسطس 2019 - 15:21

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

عاد الجزائري رياض محرز للمشاركة الأساسية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام برايتون في الجولة الرابعة.

الجزائري شارك في الجولة الافتتاحية أمام وست هام وصنع 3 أهداف، ثم حل بديلا في المباراتين الأخيرتين أمام توتنام وبورنموث.

الإسباني بيب جوارديولا يعتمد على الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في ظل إصابة البرازيلي جابريل جيسوس الذي خرج من قائمة الفريق لإصابة.

أخبار متعلقة

التشكيل - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي مع أستون فيلا أمام بالاس أبرز محطات النني مع أرسنال.. الأفضل في الفريق وهدف برشلونة دي ليخت: في يوفنتوس مدرسين مثاليين "سيكون إضافة هامة".. رسميا - بشكتاش يضم النني

وجاء تشكيل بطل الدوري الإنجليزي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل واكر – نيكولاس أوتاميندي – إيمريك لابورت – زينشينكو.

الوسط: رودريجيو – كيفين دي بروين – ديفيد سيلفا.

الهجوم: رحيم سترلينج – سيرخيو أجويرو - رياض محرز.

وفي لندن يتواصل غياب الفرنسي نجولو كانتي عن قائمة تشيلسي بسبب الإصابة، بينما يعتمد الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني على لاعبي الفريق الشباب.

ماسون ماونت وتامي أبراهام أصحاب الفوز على نورويتش سيتي يقودون البلوز في الجولة الحالية أمام شيفيلد يونايتد.

كما يعوض الشاب توموري غياب الدنماركي أندريس كريسيتنسين.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا أريازبالاجا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كورت زوما – توموري – إيمرسون بالميراي

الوسط: جورجينيو – روس باركلي – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام – ماسون ماونت

طالع أيضا:

الأهلي يوضح أسباب التعاقد مع فايلر.. وسبب تعثر مفاوضات سباليتي ومانو

رسميا - فايلر مدربا للأهلي

ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي

كرة يد - الزمالك يكتسح الدحيل ويحتل المركز الخامس في مونديال الأندية

بعد النني.. لن تصدق عدد المحترفين المصريين في الدوري التركي

تشكيل مانسشتر سيتي برايتون تشيلسي شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي رياض محرز بيب جوارديولا فرانك لامبارد نجولو كانتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - للمباراة الثالثة.. مانشستر يونايتد دون فوز ويكتفي بالتعادل مع ساوثامبتون 5 دقيقة | أوروبا
الأهلي: استمرار عبد الحفيظ وقمصان بالجهاز الفني الجديد.. رحيل يوسف 14 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. ماونت وأبراهام في هجوم تشيلسي 27 دقيقة | أوروبا
التشكيل - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي مع أستون فيلا أمام بالاس 35 دقيقة | المحترفون
أبرز محطات النني مع أرسنال.. الأفضل في الفريق وهدف برشلونة 57 دقيقة | المحترفون
كرة يد - أحمد الأحمر هدافا تاريخيا لمونديال الأندية ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك