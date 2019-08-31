التشكيل - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي مع أستون فيلا أمام بالاس
السبت، 31 أغسطس 2019 - 15:13
كتب : FilGoal
أعلن دين سيمث المدير الفني لـ أستون فيلا تشكيل فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
أحمد المحمدي
النادي : أستون فيلا
ويلعب المدرب الإنجليزي للفيلانز بنفس التشكيل الذي شارك أمام إيفرتون الجولة الماضية وانتهى بالفوز 2-0.
ويشارك محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء، بينما يجلس مواطنه أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي.
تشكيل أستون فيلا:
حراسة المرمى: توم هيتون
الدفاع: فريدريك جيلبيرت - بيورن إنجليس - تايرون مينجس - نيل تايلور
الوسط: دوجلاس لويز - جون ماكجين - جاك جريليش
الهجوم: جوتا - ويسلي - محمود حسن تريزيجيه
ويتواجد أستون فيلا في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.
ولعب تريزيجيه مع فريقه حتى الآن 3 مباريات لم يسجل أو يصنع في أي منهم.
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