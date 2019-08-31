التشكيل - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي مع أستون فيلا أمام بالاس

أعلن دين سيمث المدير الفني لـ أستون فيلا تشكيل فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب المدرب الإنجليزي للفيلانز بنفس التشكيل الذي شارك أمام إيفرتون الجولة الماضية وانتهى بالفوز 2-0.

ويشارك محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء، بينما يجلس مواطنه أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: فريدريك جيلبيرت - بيورن إنجليس - تايرون مينجس - نيل تايلور

الوسط: دوجلاس لويز - جون ماكجين - جاك جريليش

الهجوم: جوتا - ويسلي - محمود حسن تريزيجيه

ويتواجد أستون فيلا في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

ولعب تريزيجيه مع فريقه حتى الآن 3 مباريات لم يسجل أو يصنع في أي منهم.

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