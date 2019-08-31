أبرز محطات النني مع أرسنال.. الأفضل في الفريق وهدف برشلونة

السبت، 31 أغسطس 2019 - 14:51

كتب : محمد يسري

محمد النني - بشكتاش التركي

رغم قلة مشاركته في المباريات إلا أن لمحمد النني محطات لا تنسى مع أرسنال خلال 3 سنوات ونصف قضاهم مع الفريق.

حكاية النني مع أرسنال ستتوقف لمدة عام سيلعب فيه معارا إلى فريق بشكتاش التركي الذي نشر بيانا رسميا أكد فيه أن اللاعب المصري "سيكون إضافة هامة" لهم. (طالع التفاصيل)

محترفنا المصري انتقل إلى أرسنال في يناير 2016 قادما من بازل، وشارك مع الفريق اللندني في 89 مباراة، وخلالها شكل أبرز ملامح تجربته مع أرسنال.

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الأفضل في الفريق

بمجرد تأقلمه مع الفريق بعد شهرين من انتقاله إلى أرسنال، بدأ النني يشارك بشكل أساسي مع الفريق.

التوهج كان في شهر مارس لعام 2016، حيث خاض مع الفريق 5 مباريات بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد، وسجل هدفا في شباك برشلونة.

أداء أرسنال في هذه المباريات رشحه لجائزة لاعب الشهر والتي حصل عليها بسبب تصويت الجماهير متفوقا على داني ويلبيك ومسعود أوزيل.

انفجار النني استمر، وحصد جائزة لاعب الشهر للمرة الثانية على التوالي بعدما كان أفضل لاعب أرسنال في شهر إبريل، لكن تلك المرة تفوق على ألكسيس سانشيز وأليكس أيوبي.

لاحقا وبعد حوالي عامين، فاز النني بجائزة لاعب شهر يناير لعام 2018.

هز شباك برشلونة

أول أهداف النني مع أرسنال كانت في شباك برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2016.

على ملعب كامب نو، سجل النني هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 51 من تسديدة قوية فشل مارك أندري تير شتيجن في التصدي لها.

لكن برشلونة استطاع العودة في النتيجة وفاز بنتيجة 3-1 ليكون مجموع المباراتين 5-1.

ولم يسجل النني مع أرسنال إلا مرتين فقط، فبجانب هدفه في برشلونة، سجل في شباك باتي بوريسوف في دور المجموعات للدوري الأوروبي عام 2017.

الدرع الخيرية

كان النني ضمن تشكيل أرسنال الأساسي الذي شارك ضد تشيلسي في مباراة الدرع الخيرية عام 2017.

أرسنال خاض المباراة بصفته بطلا لكأس الاتحاد بعدما تغلب على تشيلسي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي لعب فيها النني لمدة دقيقة واحدة فقط حين شارك بدلا من ألكسيس سانشيز.

لكن الوضع اختلف في مباراة الدرع الخيرية.

أداء النني في هذه المباراة يعد من أفضل ما قدمه مع أرسنال، بعدما استخلص العديد من الكرات في وسط الملعب وأسهم هجوميا في شن خطورة على مرمى تيبو كورتوا حارس تشيلسي.

وشارك النني في المباراة حتى نهايتها والتي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 1-1، لكنه لم يسدد أي ركلة ترجيح خلال انتصار أرسنال بنتيجة 4-1.

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