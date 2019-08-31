"سيكون إضافة هامة".. رسميا - بشكتاش يضم النني

السبت، 31 أغسطس 2019 - 13:09

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش التركي

أعلن نادي بشكتاش رسميا ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

ونشر النادي التركي بيانا رسميا قال فيه: "نرغب في الترحيب بمحمد النني في عائلتنا".

وواصل "نعتقد أنه سيكون إضافة هامة لنا، ونتمنى له النجاح".

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فيما ودع أرسنال صاحب الـ27 عاما قائلا: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش".

وقالت تقارير صحفية إن خيار أحقية الشراء في عقد النني بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني.

النني صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وانضم محترفنا المصري النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

مشاركات النني مع أرسنال كانت قليلة الموسم الماضي منذ تولي أوناي إيمري مسؤولية قيادة المدفعجية. ظهر في 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع مرة.

منذ انضمامه لـ أرسنال، وشارك النني في 89 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

ورفع النني لقب كأس إنجلترا مع أرسنال، إلى جانب لقب الدرع الخيرية مرة.

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