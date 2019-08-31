كرة يد - أحمد الأحمر هدافا تاريخيا لمونديال الأندية

أصبح أسطورة كرة اليد المصرية أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك هدافا تاريخيا لمسابقة كأس العالم للأندية.

ووفقا لما جاء عبر موقع نادي الزمالك فأن أحمد الأحمر شارك في 4 نسخ من بطولة العالم ليستطيع تسجيل 197 هدفا ويصير هدافا تاريخيا للمسابقة.

الأحمر سجل في النسخة الحالية 18 هدفا عبر 26 تسديدة خلال 3 مباريات.

وحصد الأحمر لقب هداف نسختي 2010 و2011 من كأس العالم للأندية.

أسطورتنا أحمد الأحمر أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد ١٩٧ هدف، تهانينا للاعبنا التاريخي🤾🏻‍♂️🔝👏🏻 pic.twitter.com/S50IQPxlZF — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 31, 2019

ويعد الأحمر هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر لكرة اليد في بطولات كأس العالم برصيد 226 هدفا.

الزمالك حقق المركز الخامس في النسخة الحالية المقامة في السعودية.

لكن الظهور الأفضل للأبيض كان في 2010 عندما حل وصيفا، ثم المركز الثالث في نسخ 2011 و2012.

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