دي ليخت: في يوفنتوس مدرسين مثاليين

وصف الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدير الفني ماوريسيو ساري بالمدربين المثاليين.

دي ليخت على موعد للظهور الرسمي الأول بقميص يوفنتوس أمام نابولي في ثاني جولات الدوري الإيطالي بسبب إصابة القائد جورجيو كيلليني بالرباط الصليبي.

الهولندي الشاب تحدث لجريدة "دي تيلجراف" الهولندية عن الفترة الأولى له مع يوفنتوس: "أتفاجأ من النقد حتى إذا لم ألعب، هذا جزء من تطور اللاعب الشاب في كبرى مستويات الكرة الأوروبية".

وتابع "قبل الانضمام ليوفنتوس، جمعني حديثا مطولا مع ساري، الذي قال لي أنه يريد ضمي وأن الشهر الأول سيشهد تغير كبير خاصة مع أي مدافع يلعب معه".

وأدرك ابن الـ 20 عاما "أدرك ذلك واتحسن بشكل يومي لأصبح لاعب قوي، لدينا عديد البطولات الموسم الحالي ونمتلك 5 مدافعين أقوياء، عليّ الاهتمام بنفسي وأن اسأل نفسي إذا هل كنت اتطور يوميا".

وأردف "أفكار ساري في الدفاع ليست مختلفة عنما حدث في هولندا، لدينا مدرب يلعب بدفاع متقدم، هذا ما يريده وهذا ما كنت أفعله في أياكس".

وعن تأثير لاعبي وطاقم يوفنتوس الفني عليه أكمل "رونالدو وبقية اللاعبين هم المدرسين المثاليين، يدركون كيفية إظهار تطوري إذا أطلقت العنان لقدراتي".

وواصل "الأمر مختلفا تماما، أكثر من 1000 مرة من الخبرة التي جنيتها، عندما ذهبنا لآسيا عندما تواجد رونالدو في الخارج قفز الجميع وحاولوا الوصول له ومنهم من استخدم سلم الطوارئ لرؤيته".

وأتم حديثه "لكن على الرغم من هذا، رونالدو يترك وقتا للجماهير وهذا درس مهم للغاية لي، أحيانا تقول ليس الآن لكنها مجرد مجهود بسيط وسوف يُسعد الناس، نحن مدينون لهم بالكثير".

وجلس دي ليخت على مقاعد البدلاء في أولى لقاءات يوفنتوس بالدوري الإيطالي والتي انتهت بالفوز 1-0 على حساب بارما.

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