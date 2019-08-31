يصل ريني فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة خلال ساعات، وتستمر لجنة التطوير في النادي في الانعقاد لإعادة تشكيل الجهاز الفني بناء على رؤية السويسري. وذلك حسب تصريحات من مصدر في النادي لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "فايلر يصل إلى مصر خلال ساعات ويتم التجهيز لعمل مؤتمر صحفي لتقديمه إلى الجماهير".

وأضاف "أبرز الإيجابيات التي أقنعتنا هي قوة الشخصية والأداء الجماعي والفوز بالألقاب".

وواصل "إدارة الأهلي لم تضع سقفا ماليا بدليل التفاوض مع سباليتي ومانو، والتوصل لاتفاقات متقدمة لدرجة أن سباليتي طلب 4 مساعدين ونفس الأمر مع مانو وتمت الموافقة لكن موعد تولي المسؤولية كان غامضا لهم".

وتابع "الأهلي استعان بخبراء كبار في أوروبا وتأكد من مؤشرات نجاح فايلر".

وأتم "لجنة التطوير في انعقاد مستمر لإعادة تشكيل الجهاز بناء على رؤية فايلر والإعلان خلال ساعات عن باقي أعضاء الجهاز، عامل الوقت كان له دورا حيويا في تعيينه في ظل ارتباطات المدربين الحاليين".

الأهلي أعلن رسميا تعيين فايلر مع 3 مساعدين باختياره وإمكانية تولي محلل أداء فيما هو بعد. (طالع التفاصيل)

المدرب السويسري اختص FilGoal.com بتصريحات حول فترته الأخيرة في نادي لوزيرن السويسري وكذلك ما حدث مع محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق في أندرلخت. (طالع التفاصيل)

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