تحدث ريني فايلر مدرب الأهلي الجديد حول الخلاف الذي حدث له أثناء فترة تدريبه مع نادي لوزيرن السويسري، وكذلك هل كان صاحب القرار فيما يخص رحيل محمود حسن "تريزيجيه" عن أندرلخت خلال تدريبه للفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

أولا، ريمو ميير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، كان قد تحدث في وقت سابق خلال العام الجاري لشرح رحيل فايلر عن الفريق، وأشار إلى أن التعاقد معه كان "خطأ" وأوضح أن قرار رحيله عن الفريق أراح كل الأطراف".

كان ذلك ما قاله ميير عن فايلر، لكن ما كان يقصد؟ وماذا أشيع؟

وأوضح فايلر لـFilGoal.com "البعض يقول إن المدير الرياضي السابق لي تحدث بشكل سيء عني، لكنه لم يكن ليفعل ذلك أبدا".

"الأمر لا يستحق ذكره، لكن ما كتب في هذا الصدد كان خاطئ الأمر كان مجرد خلاف مع الإدارة وانتهى".

"تصبح الأمور غريبة في يومنا هذا، لقد درست الصحافة وأعرف جيدا ما يكتب ويقال وكيف يكتب".

أمر آخر يخص فترة تدريبه في بلجيكا، تريزيجيه انضم إلى أندرلخت قادما من الأهلي في صيف 2016 بمبلغ وصل إلى 2.2 مليون يورو، لكنه أعير بعد شهر وحيد من إتمام انتقاله إلى فريق موسكورن البلجيكي.

هل كان ذلك بقرار من فايلر؟ ولما لم يستمر معه في الموسم التالي ورحل إلى قاسم باشا؟

يجيب المدرب السويسري "لم يحدث أنني طلبت رحيل تريزيجيه من الفريق، كيف ذلك؟".

"لم أقرر رحيله عن أندرلخت، كان النادي واللاعب يرغبان في إيجاد مكان له حيث يمكنه أن يشارك ويحصل على المزيد من الدقائق لكنني لم أكن صاحب ذلك القرار".

"أحب تريزيجيه كثيرا".

الأهلي أعلن تولي السويسري مهمة تدريب الفريق خلفا لمارتين لاسارتي ويعاونه 3 مساعدين وربما ينضم إليه محلل أداء.

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