مؤتمر يوفنتوس - احتمالية تواجد ساري أمام نابولي.. والجميع في نفس المستوى عدا رونالدو

أوضح جيوفاني مارتيوتشيلو المدرب المساعد لـ يوفنتوس الإيطالي موقف لماوريسيو ساري المدير الفني من الظهور في مواجهة نابولي.

وغاب ساري عن المواجهة الأولى له مع يوفنتوس بسبب الإصابة بالتهاب رئوي تطلّب منه الراحة لما يقارب أسبوعين.

جيوفاني تحدث في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء عن موقف المدير الفني قائلا: "ساري عليه إجراء بعض الفحوصات اليوم وسنرى إن كان يستطيع التواجد غدا على دكة البدلاء أم لا".

وأضاف "يمكنه الجلوس في الداخل وآمل أن يفعل هذا، وإذا لم يستطع سوف نتصرف وفقا لهذا".

وتابع المساعد "يوفنتوس يريد الفوز وأمامنا كلمة الانتصار، وعلينا دفّع الجميع حتى من لا يشارك في المباريات".

وأردف "الهدف هو الفوز في 40-50 مباراة لذلك نحن نحتاج للجميع أن يدفعنا في هذا الاتجاه".

ويأمل ساري التواجد على الدكة الفنية للمباراة التي يظهر فيها لأول مرة أمام نابولي الذي سبق له تدريبه لـ 3 مواسم.

وعن الإيطالي باولو ديبالا الذي كان ضمن أبرز المرشحين للرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أكمل قائلا "الأمر بمثابة ألم في الرقبة، لدينا العديد من اللاعبين الذي يتواصل الحديث عنهم، لذلك بعضهم يفتقد التركيز، سنرى في الحصة التدريبية الأخيرة من سيبدأ المواجهة ومن يتواجد على مقاعد البدلاء".

وأشاد بالأرجنتيني "ديبالا لاعب رائع ويستطيع اللعب في عدة مراكز، نحن نلعب بـ 11 لاعبا من 27، وجميعم في نفس المستوى عدا رونالدو. علينا إيجاد خيارات محددة أمام نابولي".

يوفنتوس بدأ بشكل هزيل موسمه رغم الفوز على بارما بهدف نظيف في غياب ساري، ويستضيف نابولي في ثاني جولات الدوري الإيطالي على ملعبه لأول مرة الموسم الجاري.

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