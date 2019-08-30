قال صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إن الصفقات الجديدة التي أتمها فريقه أحدثت الفارق للفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية، إلى جانب استعداداته للموسم الجديد.

وتحدث المنياوي قائلا: "الصفقات صنعت الفارق للإسماعيلي وظهر ذلك واضحا في مباريات الفريق الودية الأخيرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعبون استطاعوا الاندماج سريعا مع العناصر القديمة في الفريق".

وواصل "أحمد مدبولي وبيكيني سيلفا وإبراهيم أبو اليزيد على رأس من اندمجوا سريعا مع لاعبي الإسماعيلي".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك يوجد مجموعة من العناصر القديمة ظهروا بشكل مختلف وتألقوا بشدة في المباريات الأخيرة مثل وجيه عبد الحكيم".

وأتم "إدارة الإسماعيلي تنهي في الوقت الحالي بعض الصفقات في مراكز تحتاج لتدعيم".

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