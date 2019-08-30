مؤتمر كلوب - إمكانية رحيل لوفرين.. وموعد تعافي أليسون من الإصابة

أوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول رأيه في انتهاء سوق الانتقالات للدوري الإنجليزي بشكل مبكر مقارنة بالدوريات الأوروبية، وموقف ديان لوفرين من الرحيل.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على بيرنلي في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

الألماني تحدث عن إمكانية إراحة أحد لاعبيه في لقاء بيرنلي: "لدينا جدول مزدحم لكن لا يوجد سبب يدعو للراحة للاعبين في هذه اللحظة. سيكون ذلك بعد التوقف الدولي، ولكن الآن ليس الوقت المناسب لإجراء الكثير من التغييرات. إنه يتعلق بمن سيكون في أفضل حالاته".

وفيما يتعلق بمستقبل ديان لوفرين: "في العام الماضي كان لدينا نفس العدد من المدافعين، وخضنا مباراة بـ فابينيو في مركز الظهير لذلك نحن بحاجة إليهم جميعا."

وكان لوفرين قد ربطته التقارير بالانتقال لـ ميلان أو روما في سوق الانتقالات، ليُغلق كلوب الباب حول رحيل الكرواتي.

وعن سوق الانتقالات: "الانتقالات عمل تجاري أوروبي، أو عالمي، لقد اعتدنا على تمديد روسيا والصين سوق الانتقالات لفترة أطول ولكن الأمر مختلف عندما لا تزال البطولات الإسبانية والايطالية مفتوحة لأنهما منافسين مباشرين".

ويتواصل غياب أليسون حارس الريدز بسبب الإصابة، لكن كلوب لم يحدد موعد عودته بشكل مباشر مواصلا: "عضلة الساق مهمة جدا في القفز وبالنسبة لحارس المرمى فالأمر مهم للغاية، لذلك يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن نحمد الله أن لدينا أدريان وهو أمر جيد جدا وسعيد بكل ما حدث".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات بتحقيق العلامة الكاملة.

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