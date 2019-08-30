مؤتمر جوارديولا - نصيحة لتقنية فيديو أفضل.. وتمني لقاء إنريكي قريبا

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رأيه عن كيفية تطوير تقنية الفيديو وكذلك سوق الانتقالات.

حامل لقب الدوري الإنجليزي يستعد لمواجهة برايتون في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بسؤاله عن استبعاد كايل واكر من قائمة منتخب إنجلترا رد الإسباني في المؤتمر الصحفي قائلا "مندهش قليلا ولكني أحترم القرار سيعود كايل واكر أكثر قوة. متأكد من أن اللاعبين يريدون اللعب لمنتخبهم الوطني لكن عليهم التأقلم".

وحول كيفية جعل تقنية الفيديو أفضل "إذا قللنا الوقت المسموح لاحتساب أو إلغاء الهدف سيكون هذا أفضل، أن تودع البطولة بسبب خطأ هذا هو سبب وجودها لذلك علينا الوثوق بها".

الظهور الأول لتقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي جاء لإلغاء هدف لصالح فريقه أمام وست هام، كما فشل في الفوز على توتنام في ثاني جولات المسابقة بعدما ألغت التقنية هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

وعن مدة سوق الانتقالات المتواصلة في أوروبا على عكس الدوريات الأخرى قال: "على الدوريات الأوروبية إنهاء سوق الانتقالات الخاص بها مثل إنجلترا، أؤيد إنهاء سوق الانتقالات قبل بداية الموسم".

وواصل "هناك لاعبين قد يلعبون الجولة الأولى مع فريق والثانية مع فريق آخر، الأمر الجيد سيكون هو وجود اتفاق على إنهاء سوق الانتقالات في وقت واحد".

كما قدم تعازيه للإسباني لويس إنريكي الذي توفت ابنته أمس "بالنيابة عن عائلة مانشستر سيتي، عائلتي وعن نفسي أتقدم بأعمق التعازي للويس إنريكي وعائلته. أتمنى أن يشعر من جانبي ومن جانب مانشستر سيتي أننا معه. أتمنى مقابلته في وقت قريب وأخبره بأنني أحبه".

وعن حالة ثنائي الفريق جابريل جيسوس وجون ستونز عن المشاركة أمام برايتون: "حالة ستونز وجيسوس أفضل كثيرا. لا أعرف إذا كان لديهما الجاهزية لخوض مباراة الغد أم لا، لكنهم أفضل الآن. إذا لم يلعبا مباراة الغد، فستكون عودتهما قبل مباراة نوريتش سيتي".

مانشستر سيتي حل في مجموعة متوسط المستوى في دوري أبطال أوروبا إذ وقع مع فريق شاختار دونيستك الأوكراني وأتالانتا الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي ليتمم حديثه قائلا: أنا شخص صادق مع نفسي، هناك الكثير من الفرق القوية في أوروبا مثلنا. خطأ واحد أو مباراة واحدة سيئة في دوري الأبطال ستكلفك الخروج. الشيء المهم أن تكون في البطولة. سنقدم أفضل ما لدينا، وبالطبع نحن نريد الفوز بها، نحلم بتحقيق هذا الأمر ونعمل من أجله".

اقرأ أيضا

مستشفى الأهلي – ربيعة يغيب أسبوعين للإصابة

إيهاب جلال لـ في الجول: استقرينا على طريقة لعب المصري في الكونفدرالية.. وعدنا لبورسعيد لدعم الجماهير

قائمة إسبانيا – غياب كوستا وموراتا وأسباس واستبعاد كازورلا.. وضم سارابيا وألكاسير

قرعة الدوري الأوروبي – مجموعة سهلة لأرسنال ومانشستر يونايتد.. ومواجهة مصرية محتملة

مؤتمر سولشاير عن إعارة سمولينج وإمكانية عودة إبراهيموفيتش لمانشستر يونايتد.. والإصابات

العشري لـ في الجول: سنقاتل لإعادة اسم حرس الحدود في الكأس.. وشخصيتنا تدعمنا أمام ترشيحات بيراميدز

قراءة في قرعة دوري الأبطال.. الخطر الذي يواجه كبار أوروبا