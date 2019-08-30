رسميا – أدم وناس يزامل عطال في نيس

بعد التألق في كأس الأمم الإفريقية، سيقضي أدم وناس لاعب منتخب الجزائر، الموسم الحالي معارا إلى نيس.

أعلن نادي نيس الفرنسي، استعارة أدم وناس الجناح الجزائري من فريق نابولي الإيطالي بشكل رسمي.

وسيزامل أدم وناس في نسي، زميله في منتخب الجزائر يوسف عطال الظهير الأيمن، وتحت قيادة باتريك فييرا المدرب الفرنسي.

أدم وناس سجل ثلاثة أهداف رفقة منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية، والتي توجوا بلقبها، رغم أن اللاعب لم يكن عنصرا أساسيا في الفريق.

صاحب الـ22 عاما شارك الموسم الماضي في 26 مباراة رفقة نابولي. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا بمختلف البطولات.

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