المدير الرياضي لبشكتاش: النني سيتواجد في إسطنبول الليلة للتوقيع معنا

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - النيجر

كشف نادي بشكتاش التركي عن تواجد محمد النني لاعب الوسط المصري مساء اليوم الجمعة في إسطنبول للتوقيع مع الفريق.

محمد النني

النادي : أرسنال

بشكتاش

وقال علي نعيبي المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع TRT spor: "محمد النني سيتواجد في إسطنبول الليلة من أجل التوقيع معنا في بشكتاش".

وسينتقل النني إلى بشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال لمدة موسم واحد، ومن المتوقع أن يقوم النادي التركي بتسديد راتب النني هذا الموسم.

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وفي حال إتمام صفقة النني رسميا، فسيكون الدولي المصري في مواجهة مصرية أمام أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما أوقعت القرعة بشكتاش مع سبورتنج براجا في المجموعن ذاتها، رفقة ولفرهامبتون الإنجليزي. (طالع القرعة كاملة)

محمد النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري.

صاحب الـ27 عاما شارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.

ويجد النني صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت جاكا.

وكان النني لاعبا أساسيا مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي بالخسارة بهدف أمام جنوب إفريقيا.

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