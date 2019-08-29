كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري غياب مهاجمه الليبي مفتاح طقطق في بداية مشوار الفريق في الكونفدرالية.

وقال إيهاب جلال: "مفتاح طقطق سيغيب عن مواجهتنا أمام ماليندي في الكونفدرالية بسبب خطأ إداري".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب الليبي قُيد في قائمة أهلي طرابلس الليبي في إفريقيا، ولهذا السبب لن يتمكن حاليا من المشاركة مع المصري".

وأضاف "سيتم قيد اللاعب في الفترة المقبلة مع المصري وكنت أتمنى وجوده معنا أمام ماليندي".

وواصل "اللاعب ظهر بشكل جيد مع الفريق في الوديات منذ انضمامه لنا".

وتعاقد المصري مع الموهبة الليبية مفتاح طقطق قادما من أهلي طرابلس الليبي.

مفتاح طقطق البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما يشغل مركزي الجناح ورأس الحربة، وقد سبق له اللعب بليبيا لنادي النصر والذي حصل معه على الدوري الليبي موسم 2018/2017، قبل أن ينتقل لصفوف فريق أهلي طرابلس مطلع الموسم الماضي.

وتطرق إيهاب جلال للحديث عن الخسارة وديا بهدفين مقابل هدف أمام الإسماعيلي، قائلا: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا أكثر من فرصة محققة والحالة البدنية للاعبين كانت جيدة".

وأكمل حديثه قائلا: "أصبحنا نؤدي المباريات بأكثر من أسلوب وظهر ذلك أمام الإسماعيلي".

وأتم "الأهم هو أدائنا وحالتنا البدنية وليس النتيجة في الوديات".

ويستعد المصري لمواجهة ماليندي من دولة زنزبار في دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المصري واحدا من 11 ناديا تم إعفائهم من خوض منافسات دور الـ64.

وتقام مباراة الذهاب بين المصري وماليندي على أرض الأخير في أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر، فيما تقام مباراة الإياب على أرض مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.

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