وكيله: ديمبيلي مستمر مع برشلونة بنسبة 100%

شدد موسى سيسوكو وكيل عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، أن الجناح الفرنسي مستمر مع البلاوجرانا.

اسم ديمبيلي مطروح للدخول في صفقة انتقال نيمار جونيور من باريس سان جيرمان إلى برشلونة، لكن موكله ينفي ذلك.

وصرّح سيسوكو لمحطة "تيليفوت" الفرنسية: "ديمبيلي سيبقى في برشلونة بنسبة 100%".

وأكد: "ليس هناك إمكانية لمغادرته، إنه يريد الاستمرار مع برشلونة وتحقيق الانتصارات".

وعن الدخول في صفقة نيمار: "هذا الأمر لا يشغلنا".

ديمبيلي (22 عاما) حضر إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 125 مليون يورو، لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وطرحت العديد من التقارير الصحفية إمكانية إدخال برشلونة لـ ديمبيلي في صفقة نيمار، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن لاعبه البرازيلي وتخفيض المقابل المادي.

وعانى ديمبيلي من أزمات مع إدارة برشلونة في الفترة الماضية، إذ تغيّب عن حصة علاجية للتعافي من إصابته، وسافر لزيارة عائلته في فرنسا، مما فتح عليه نيران الصحافة الكتالونية.

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