تشكيل الزمالك - أوناجم أساسي لأول مرة ضد المقاصة

دفع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بالمغربي محمد أوناجم أساسيا أمام مصر للمقاصة في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

ويشارك محمد أوناجم لأول مرة مع الزمالك ويظهر أساسيا أمام المقاصة.

كما عاد عبد الله جمعة للمشاركة في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالآتي:

المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط المهاجم: محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك كالآتي:

محمد عبد الشافي – مصطفى محمد – محمد أبو جبل – حازم إمام – محمود عبد العزيز – محمود الونش – إمام عاشور – كريم بامبو.

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