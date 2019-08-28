تشكيل الزمالك - أوناجم أساسي لأول مرة ضد المقاصة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 19:10

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - تصميم محمد أسامة

دفع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بالمغربي محمد أوناجم أساسيا أمام مصر للمقاصة في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

ويشارك محمد أوناجم لأول مرة مع الزمالك ويظهر أساسيا أمام المقاصة.

أخبار متعلقة

تشكيل المقاصة - ميدو يدفع بالقوة الهجومية ضد الزمالك مونديال أندية اليد - الزمالك يخسر أمام كييل ويلعب أمام نيويورك في المراكز الترتيبية خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لتقليل مبلغ انتقال بهاء مجدي.. ويطلب استعارة لاعب آخر الزمالك ضد المقاصة.. اختبار حقيقي أول ورسم ملامح الموسم الجديد

كما عاد عبد الله جمعة للمشاركة في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالآتي:

المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط المهاجم: محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك كالآتي:

محمد عبد الشافي – مصطفى محمد – محمد أبو جبل – حازم إمام – محمود عبد العزيز – محمود الونش – إمام عاشور – كريم بامبو.

اقرأ أيضا:

بين "لا أطيق الاستمرار بسبب فاتي" و"مشفق على الناشئين".. لماذا يريد هداف شباب الأهلي فسخ عقده

كيف يستفيد برشلونة من نيمار؟ تشكيل كل النجوم أو ما يفضله فالفيردي

كرة طائرة - إنجاز تاريخي.. مصر إلى نصف نهائي مونديال الناشئين بعد غياب 18 عاما

مونديال أندية اليد - الزمالك يخسر أمام كييل ويلعب أمام نيويورك في المراكز الترتيبية

كرة يد - مصر إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية بالفوز على الجزائر

الزمالك محمد أوناجم كأس مصر المقاصة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: على الأهلي الوفاء بوعده.. طلبنا ضم هذا الثنائي 18 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - صاروخ جمعة يؤهل الزمالك لنصف نهائي الكأس بعد موقعة "عنيفة" ضد المقاصة 21 دقيقة | مصر
كريم أبو كحلة يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع.. ويحطم كل أرقام إفريقيا 45 دقيقة | رياضات أخرى
ماركا: كيلور نافاس في الطريق إلى باريس سان جيرمان 54 دقيقة | أوروبا
شكرا استاد برج العرب.. 8 مباريات في 35 يوما ساعة | الدوري المصري
طبيب كولومبيا السابق: عقلية جيمس سيئة.. يهتم بحاجبيه وشعره أكثر من كرة القدم ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك