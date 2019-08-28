تشكيل المقاصة - ميدو يدفع بالقوة الهجومية ضد الزمالك

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

ميدو جابر - مصر للمقاصة

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

ودفع ميدو بالعديد من الصفقات الجديدة لفريقه أبرزها محمد إبراهيم وصلاح أمين وأودو موسيس.

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بينما يجلس المهاجم عمرو مرعي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المقاصة كاملا كالآتي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: أحمد محسن - شريف حازم – أحمد مودي – عصام صبحي.

الوسط: صلاح ريكو – خالد أوتشو – محمد إبراهيم – ميدو جابر.

الهجوم: صلاح أمين – موسيس.

وجاء على مقاعد بدلاء المقاصة كل من:

محمود حمدي – عاصم سعيد – هاني سعيد – مصطفى شبيطة – باولن فوافي – صلاح عاشور – عمرو مرعي.

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