إبراهيموفيتش: بوجبا يجب أن يرحل

وصل لسن الـ37 عاما لكنه لا يزال يعتقد أنه قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي. بالتأكيد هو الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي مانشستر يونايتد

بعد أقل من عامين على رحيله عن الدوري الإنجليزي ألمح النجم السويدي إلى استعداده للعودة مرة أخرى للبريميرليج.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: "أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، وإذا احتاجني مانشستر يونايتد أنا هنا".

وأضاف "لكن عقدي يمتد حاليا مع لوس أنجلوس جلاكسي لذلك أنا آسف لهم".

وأكمل "استمتعت بالفترة التي قضيتها في ملاعب أوروبا وحققت 33 بطولات وأتمنى الحصول على المزيد هنا في أمريكا وسنرى أين ستنتهي هذه المغامرة".

وانتقل للحديث عن فريقه السابق مانشستر يونايتد قائلا: "شاهدت المباراة الأخيرة لهم ضد كريستال بالاس وأعتقد أن الحظ لم يحالفهم".

وأوضح "إذا سجل مانشستر ركلة الجزاء لكانت نتيجة المباراة مختلفة الآن".

وشدد "الجميع يعرف أن في إنجلترا يمكن أن يحدث كل شيء في الدقائق الأخيرة من المباريات".

وخسر مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

واختتم تصريحاته بالحديث عن نجم يونايتد بول بوجبا قائلا: "يجب أن يغادر أولد ترافورد إذا كانت لديه رغبة في ذلك".

وأتم تصريحاته "اتحدث معه كثيرا وأقدم له الكثير من النصائح ولكن لا أستطيع أن أخبركم أي شيء عنها".

وقضى إبراهيموفيتش موسمين مع مانشستر يونايتد بين عامي 2016 و2018 سجل خلالهم 29 هدفا في 53 مباراة.

قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وعاد بعدها مرة أخرى لمانشستر قبل أن يرحل إلى لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي.

ومع فريقه الأمريكي سجل 22 هدفا في 22 مباراة حتى الآن.

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