خاص الداخلية لـ في الجول: محمد صبحي مستمر معنا.. وشرط وحيد لرحيله

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 21:33

كتب : أحمد شاكر

محمد صبحي يتصدى لإحدى هجمات الزمالك

شدد عثمان دسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية على بقاء حارس الفريق محمد صبحي وعدم رحيله.

محمد صبحي

النادي : الداخلية

الداخلية

وقال دسوقي لـ FilGoal.com: "تم تقييد محمد صبحي في القائمة الخاصة بالموسم الجديد".

وعن طلب الحارس للرحيل أوضح "صبحي وقع على عقود انضمامه لموسمين.. وهناك شرط وحيد لرحيله".

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وأشار إلى الشرط "أن يأتي بعرض جيد للنادي، بخلاف ذلك هو مستمر معنا سواء في المظاليم أو إذا صعدنا للممتاز".

وكشف "محمد صبحي متغيب منذ شهر عن التدريبات، وجهنا شكوى ضده للاتحاد وسيتم تطبيق اللائحة عليه ماديا".

الداخلية هبط من الدوري الممتاز الموسم المنقضي رفقة النجوم وبتروجت، لكن حكما من مركز التسوية والتحكيم الرياضي قضى بإلغاء الهبوط.

ورد حسن حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكرة على حكم إلغاء الهبوط، مشيرا إلى "إلغاء الهبوط مسألة كروية ويمكن للجبلاية عدم تنفيذه".

وانضم صبحي، المتوج بلقبي كأس أمم إفريقيا رفقة الفراعنة، إلى الداخلية في صيف 2018 قادما من مصر للمقاصة.

صاحب الـ37 عاما بدأ مسيرته رفقة الإسماعيلي حيث عاش أزهى فتراته الكروية قبل الانتقال إلى سموحة في 2014.

وشارك صبحي مع الداخلية في 32 مباراة إجمالا منذ انضمامه وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

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