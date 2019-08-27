تقرير: ساري يقترب من اللحاق بمباراة نابولي.. لا يريد تفويتها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 19:00

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

لا يرغب ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس، في تفويت مباراة فريقه المقبلة أمام نابولي يوم الأحد.

ساري يعاني من التهاب رئوي أجبره على الغياب عن منصبه كمدرب لـ يوفنتوس في الفترة الماضية.

المدرب الذي تولى تدريب السيدة العجوز مطلع الموسم الحالي، لم يظهر في المواجهة الودية أمام تريستينا، وأمام بارما في افتتاح الدوري.

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لكن ساري يتعافى سريعا وفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، ولا يريد تفويت المباراة أمام فريقه الأسبق.

المدرب صاحب الـ60 عاما لن يتأكد من إمكانية إدارته المباراة المرتقبة من الملعب قبل يوم الجمعة المقبل.

وحضر ساري في مقر يوفنتوس مساء أمس الإثنين بالفعل، وظهر بمعنويات عالية.

وسبق لـ ساري إدارة يوفنتوس ما بين أعوام 2015 و2018، لكنه لم ينجح في الظفر معه بأي بطولة.

وكان يوفنتوس قد تغلّب على مضيفه بارما في الجولة الأولى بهدف دون رد، ويستقبل نابولي في الجولة الثانية في مدينة تورينو.

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ساري يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي

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