النجم الساحلي ينفي الموافقة على انتقال كشريدة إلى الأهلي من أجل كوليبالي

نفى قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التفاوض على انتقال وجدي كشريدة إلى الأهلي مقابل تسوية أزمة سليماني كوليبالي.

وجدي كشريدة النادي : النجم الساحلي النجم الساحلي

وكان كوليبالي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017 وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

وقال قيس عاشور في تصريحات لإذاعة الجوهرة التونسية: "نسعى لايجاد حل لملف كوليبالي مع الأهلي".

وشدد عاشور "لكن ذلك لا علاقة له بانتقال وجدي كشريدة إلى الأهلي مقابل تسوية هذا الملف".

وأوضح عاشور "لم نتحدث عن وجود نية في التفاوض مع الأهلي في ابرام صفقة تبادلية".

وتابع المتحدث الرسمي لنادي النجم "لن نفرط في كشريدة إلى في صورة عرض مغري من فريق أوروبي".

ويبلغ كشريدة من العمر 23 عاما ويلعب في مركزي الظهير الأيمن وخط الوسط.

ولعب كشريدة 8 مباريات دولية مع منتخب تونس بينهم 5 في أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويواجه كوليبالي شبح الإيقاف نهائيا من الاتحاد الدولي في حالة عدم تسديد الغرامة المالية إلى الأهلي أو الوصول لتسوية مع النادي.

وبعد رحيله عن الأهلي أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندي عن ضمه لكوليبالي رسميا في أغسطس 2018.

ولم يشارك كوليبالي مع ثيسل سوى في 4 مباريات أولهم في أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلي مؤخرا.

صاحب الـ24 عاما سبق ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 17 عاما في 9 مباريات. سجل فيهم 14 هدفا.

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