شقيق بوجبا: ربما نلعب معا في إسبانيا هذا الموسم

ألمح ماتياس بوجبا لاعب ماتشينجو الإسباني وشقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إلى إمكانية انتقال شقيقه إلى الدوري الإسباني هذا الموسم.

مصير بوجبا مع يونايتد على كف عفريت، في حين يثق أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في بقاء اللاعب رغم محاولات أندية أخرى التعاقد مع الفرنسي.

وقال ماتياس في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت في إيطاليا من جريدة آس: "أنا معتاد على أن أكون وحدي، لكن قبل نهاية مسيرتنا المهنية، أنا وشقيقاي بول وفلورنتين مقتنعون بأننا سنلعب في نفس البلد".

وأضاف "أتمنى أن يحدث هذا في إسبانيا هذا الموسم، لكن هذا لا يعتمد علينا فقط، فلورنتين يلعب في الدوري الأمريكي في انتظار أنه يطلبه أحد الفرق، تماما مثل بول".

وذكرت تقارير صحفية إن ريال مدريد يفاوض يونايتد أملا في انتداب بوجبا (26 عاما) لكن فشل في الوصول إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي.

وأتم ماتياس "إذا كان يونايتد يريد بيع بول وإذا كان ريال مدريد يريد ضمه فعليهم التفاوض، فالجميع يعلم أن زين الدين زيدان يتحدث دائمًا عن بوجبا بشكل جيد".

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا يوم الأحد المقبل.

كان سولشاير قد أوضح في تصريحات صحفية: "أنتم (الإعلام) دائما تضعون علامة استفهام حول بوجبا. لا أعتقد الأمر غريبا حين يقول إنه يستمتع باللعب معنا، أمضي وقتا رائعا مع زملائي، أستمتع بما أفعل، أحب عملي وأستمتع باللعبة".

وواصل "بالتأكيد هذه الجملة مرتبطة بالسؤال حوله، دائما هناك علامات استفهام حول بوجبا. لا يوجد مؤتمر صحفي واحد لم أجب فيه عن سؤال يخص بوجبا. 80 % مما قاله يخص استمتاعه باللعب وبوقته هنا".

وأتم مهاجم يونايتد السابق "لست قلقا إطلاقا على بوجبا. بالنسبة لي، نعم، سيبقى".

ويتمسك يونايتد بلاعبه الذي أعلن من قبل رغبته في الرحيل عن فريق الشياطين الحمر الذي انضم له في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

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