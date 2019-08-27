رسميا - تعيين مدرب جديد لمنتخب تونس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 12:14

كتب : عاطف شادي

منذر الكبير - مدرب تونس

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين منذر الكبير مديرا فنيا لمنتخب تونس خلفا لـ آلان جيريس.

وفسخ الاتحاد التونسي تعاقده مع الفرنسي آلان جيريس بالتراضي الأسبوع الماضي بعد انتقاد مستوى المنتخب التونسي في بطولة أمم إفريقيا.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين المدرب الوطني منذر الكبير رسميا لمدة 3 سنوات مقبلة حتى صيف 2022.

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وتوقف منذر الكبير عن التدريب منذ قيادته لفريق الترجي التونسي في فبراير 2018.

وقاد منذر وقتها الترجي في 4 مباريات خسر 2 وتعادل في واحدة وفاز في مثلها.

وسبق له قيادة فريق مستقبل المرسى في الفترة من يوليو 2014 وحتى صيف 2016.

كما قام بتدريب أندية البنزرتي والنجم الساحلي والإفريقي في تونس، وبدأ مشواره التدريبي عام 2000.

ويبلغ منذر الكبير من العمر 49 عاما.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب تونس.

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منتخب تونس منذر الكبير آلان جيريس

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