خاص مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 22:34

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بحث الإدارة لعدد من السير الذاتية لمدربين أجانب.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إدارة النادي تبحث عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب تمهيدا للاستقرار على أحدهم لقيادة الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الهدف من البحث عن مدرب أجنبي جديد هو قيادته للدراويش بداية من الموسم الجديد".

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وعلى الجانب الآخر كشف المصدر اقتراب ناديه من التعاقد مع ظهير أيسر، إلى جانب مهاجم سنغالي الجنسية.

ويتولى محمود جابر مسؤولية القيادة الفنية لـ الإسماعيلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية.

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