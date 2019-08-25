تشكيل بيراميدز - عيسى وإبراهيم حسن أساسيان ضد إيتوال دي كونغو

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي لمواجهة إيتوال دي كونغو في إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية.

ويقود إسلام عيسى وإبراهيم حسن هجوم الفريق في تشكيل يغلب عليه الطابع الدفاع.

وكان بيراميدز قد تغلب على الفريق الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب.

ويغيب الثنائي أحمد الشناوي وعبد الله السعيد بسبب الإصابة.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار

الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد توفيق وعمر جابر وإيريك تراوري

الهجوم: إبراهيم حسن وإسلام عيسى

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