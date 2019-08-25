في الكونفدرالية - استبعاد عبد الله السعيد والشناوي من قائمة بيراميدز للإصابة

استبعد الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة سباستيان ديسابر، الثنائي عبد الله السعيد وأحمد الشناوي من قائمة الفريق لمواجهة إيتوال دي كونغو.

وتعرض عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للإصابة بشد في عضلة السمانة، لذلك فضل الجهاز الفني استبعاده.

ويواجه بيراميدز فريق إيتوال دي كونغو في الرابعة والنصف من عصر اليوم الأحد في إياب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية.

كما استبعد الجهاز الفني أحمد الشناوي حارس المرمى لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الأهلي بكأس مصر.

وكان بيراميدز قد تغلب على الفريق الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب.

وينتظر فريق شباب بلوزداد الجزائري المتأهل من مواجهة بيراميدز وإيتوال دي كونغو في الدور الثاني.

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