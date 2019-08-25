سولشاير: إصابة مارسيال خفيفة.. وأتمنى ألا يكون الأمر سيئا لـ لوك شو

طمئن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد جماهير فريقه على المهاجم أنطوني مارسيال بعد إصابته أمام كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد تلقى أول هزيمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام كريستال بالاس على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال سولشاير في تصريحات نقلها موقع مانشستر يونايتد: "إصابة مارسيال ليست خطيرة كما يعتقد البعض".

واضطر مارسيال لإكمال مباراة كريستال بالاس مصابا في دقائقها الأخيرة ولم يكن قادرا على الركض في أرض الملعب.

وعن لوك شو قال: "سيخضع لفحص طبي غدا لأنه يشعر بآلام سيئة في أوتار الركبة، أتمنى ألا يكون الأمر سيئا بالنسبة له وأن يلحق بمباراة ساوثامبتون المقبلة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يلحق الثنائي بالتدريبات الجماعية هذا الأسبوع استعدادا لمواجهة ساوثامبتون".

وغادر لوك شو مباراة كريستال بالاس بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه أشلي يونج.

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