خاص مدرب الإسماعيلي: لقاء إنبي الودي عكس تطور الدراويش هجوميا

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 00:06

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

يرى محمود جابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي إن لقاء فريقه الودي أمام إنبي، عكس التطور الهجومي للفريق.

الإسماعيلي انتصر وديا على إنبي اليوم السبت بثلاثية مقابل هدف ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وقال مدرب الإسماعيلي: "أكثر ما أسعدني في المباراة هو تطورنا هجوميا وهو ما ظهر في الشوط الثاني".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الثاني وسجلنا 3 أهداف وأضعنا مثلهم".

وواصل "أصبح لدينا وفرة في بعض المراكز، بينما نحتاج للتدعيم في مراكز أخرى".

وأشار "إدارة النادي في طريقها لإتمام بعض الصفقات لتدعيم بعض المراكز في الفريق".

وأتم "هناك أكثر من لاعب في الفريق يقدر على اللعب في أكثر من مركز، وهذا يُتيح لنا مرونة تكتيكية".

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