بالفيديو – جنة كرة القدم.. نابولي يفوز على فيورنتينا 4-3 في انطلاقة جنونية للدوري الإيطالي

عندما يقولون عنه أنه "جنة كرة القدم" فهم لا يكذبون. وإذا كنت تُشكك في ذلك فعليك متابعة لقاء نابولي وفيورنتينا مرة أخرى.

نابولي انتصر على فيورنتينا على ملعب الأخير 4-3 في لقاء جنوني ومثير للغاية في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي انطلق اليوم السبت بانتصار يوفنتوس على بارما بهدف مقابل لا شيء، ولكن بدايته الحقيقة كانت في القمة المجنونة بين نابولي وفيورنتينا.

فيورنتينا تقدم أولا من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة عن طريق إيريك بولجار.

وفي الدقيقة 38 أطلق درايس ميرتينز تسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء هزت شباك فيورنتينا.

ورفض نابولي إنهاء الشوط الأول بالتعادل ليسجل هدف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 43 عن طريق لورنزو إنسيني.

في الشوط الثاني شاهدنا 10 دقائق مجنونة تماما.

الدقيقة 52 نيكولا ميلنكوفيتش يرتقي ليحول ركلة ركنية داخل شباك نابولي ويدرك التعادل لـ فيورنتينا.

الدقيقة 56 خوزيه كاييخون يطلق تسديدة أرضية زاحفة ويُعيد نابولي للتقدم من جديد.

كيفين برنس بواتينج شارك في الدقيقة 61 ولم ينتظر أكثر من 3 دقائق ليدرك التعادل للفيولا بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم وهزت الشباك.

جنون القمة لم يتوقف هنا.

إنسيني يهز شباك فيورنتينا من جديد ولكن هذه المرة برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

نابولي ينتصر على الفيولا 4-3 في بداية مجنونة للدوري الإيطالي، في لقاء شهد الظهور الأول لـ فرانك ريبيري الذي شارك كبديل مع فيورنتينا.

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