هودجسون: فرق النصف الثاني من الدوري تأتي إلى مانشستر لتدافع وعليهم في يونايتد تقبل ذلك

أشاد روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس بلاعبي فريقه بعد الفوز على مانشستر يونايتد مؤكدا أنهم بذلوا جهدا كبيرا خلال المباراة.

مانشستر يونايتد تلقى أول هزيمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام كريستال بالاس على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال هودجسون عقب المباراة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "كان عملا شاقا واللاعبون كانوا في حالة تركيز عالية".

وأضاف "المباراة كانت في الظهيرة ودرجة الحرارة مرتفعة وكان علينا أن نواجه لاعبين مميزين أصحاب مهارات عالية وكان علينا أيضا أن نتأكد من عدم وصول الكرة إلى مناطق خطيرة تتيح لهم تسجيل الأهداف، لذلك كان انتصارا رائعا بالنسبة لنا".

وعن هزيمة مانشستر يونايتد قال: "هم ليسوا أغبياء فريقهم يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرون على قيادة الفريق للانتصارات".

وأكمل "المفاجأة بالنسبة لمانشستر يونايتد عندما يأتي فريقا إلى هنا ليلعب كرة قدم جماعية ويهاجمهم، وهذا لن يحدث لأنهم يتمتعون بالسرعة الفائقة والمهارة التي تمثل كارثة أمام معظم فرق الدوري".

وأوضح "لذلك أكثر من نصف فرق الدوري ستأتي إلى هنا للدفاع فقط وإغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة".

وأتم تصريحاته "إذا كان مانشستر محظوظا بلاعبيه في الملعب سيستطيع إيقاف المرتدات عليه، وهذا ما يتعين عليهم الاستعداد له في أولد ترافورد خلال الموسم الحالي".

طالع أيضا:

شاهد - إبداع صلاح أمام أرسنال

ماذا قال كلوب عن هدف صلاح أمام أرسنال

إيمري يُعلق على ركلة جزاء صلاح

برشلونة في ورطة

جوارديولا "المزيف" يصدم ريال مدريد