سولشاير: كنا نستحق الفوز على كريستال بالاس.. سجلوا هدفين من 3 فرص

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه ضد كريستال بالاس والتي خسرها الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد تلقى أول هزيمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام كريستال بالاس على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال سولشاير عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "استحوذنا على اللعب وسيطرنا على كل إحصائيات اللقاء ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة الصحيحة أمام المرمى".

وأضاف "لم نتمكن من تحويل الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف وحتى عندما سجل دانييل جيمس هدف التعادل في الوقت الأخير من المباراة كان يجب أن نكون أكثر جدية في الدفاع ولا نتلقى هدفا ثانيا نخسر به المواجهة".

واستمر في تصريحاته "في النصف ساعة الأولى من المباراة كنا نسيطر على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على المرمى لكنهم ومن مجرد كرة طويلة سجلوا هدفا في مرمانا ولا يجب أن يحدث ذلك لأنه أمر سيء بالنسبة لنا".

وواصل "في الشوط الثاني أعتقد أننا كنا ممتازين، نضغط ونحصل على الكرة ونصنع فرص ولكننا لا نسجل الأهداف".

وأوضح "كنا نعلم جيدا أن كريستال بالاس جاء إلى هنا من أجل الدفاع بقوة واللعب على الهجمات ال مرتدة".

وتابع "كان لهم 3 تسديدات فقط على المرمى سجلوا منهم هدفين، لا ينبغي أن يحدث ذلك".

وأكمل "نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز في المباراة".

وانتقل للحديث عن ركلة الجزاء التي أهدرها ماركوس راشفورد قائلا: "أنا متأكد أنه سيشاهد الركلة ويتعلم من خطأه ويسدد مرة أخرى ويسجل".

واستطرد "بوجبا أيضا قدم عمل رائع في هدف التعادل وقطع الكرة بشكل جيد ثم بدأ الهجمة ووصلت الكرة إلى جيمس الذي وضعها في الشباك، ولكن في الدقائق الخمس الأخيرة كان يجب أن نديرهم بشكل أفضل في ظل إصابة مارسيال الذي كان يتجول فوق أرضية الملعب ولا يستطيع الركض وكنا فعليا نلعب بعشرة لاعبين فقط".

وأتم تصريحاته "نتيجة المباراة السابقة ضد ولفرهامبتون كانت مخيبة للآمال وكذلك مواجهة كريستال بالاس وكنا نستحق الفوز في المرتين ولكنك لا تحصل دائما على ما تستحقه في كرة القدم، علينا أن نتأكد من قوتنا وأن نسجل الأهداف ونفوز في المواجهة المقبلة ضد ساوثامبتون".

طالع أيضا:

شاهد - إبداع صلاح أمام أرسنال

ماذا قال كلوب عن هدف صلاح أمام أرسنال

إيمري يُعلق على ركلة جزاء صلاح

برشلونة في ورطة

جوارديولا "المزيف" يصدم ريال مدريد